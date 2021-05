Pedro Troglio se disculpa con la afición del Olimpia y deja un mensaje para sus rivales

Tegucigalpa, Honduras

Tras el zafarrancho y sus explosivas declaraciones en la final de ida, el entrenador argentino Pedro Troglio se pronunció en sus redes sociales y le pidió una disculpa a la afición del Olimpia por el penoso incidente que protagonizó.

"Mis amigos y mi familia no necesitan explicaciones y a mis enemigos no me interesa dárselas. Perdón a la gente de Olimpia hinchas dirigentes y jugadores por mi reacción en la conferencia. Con todo y juntos en la final´", escribió el argentino en su cuenta de Twitter.

Y es que el estratega del cuadro albo no se pudo contener y en la recta final del choque que perdieron 2-1 a manos del Motagua, el DT se lanzó contra el árbitro Armando Castro y luego en rueda de prensa lanzó fuertes palabras en la que se llevó de encuentro a Diego Vázquez, timonel de los azules.

"Pregúntenle a él por qué habla tanto porque también descontrola el partido, los árbitros y a todos. Vamos a ser justos con todos, yo siempre me callo la boca, me aguanto todas las pelotudeces que hablan, todas las que hablan, -que bicampeón- me chupa un hue.. bicampeón, a mí qué me importa, no me interesa tri, cuatri, nada...", declaró.

Y siguió: Me preguntan por qué reaccionó así, es porque tengo 40 años en el fútbol, porque soy de la calle y porque soy un loco de mie..".