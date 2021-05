Pedro Troglio explota contra Diego Vázquez: "Me chupa un hue.. si soy bicampeón; soy un loco de mie..”

Tegucigalpa, Honduras

Pedro Troglio, entrenador del Olimpia, no se pudo contener y lanzó explosivas declaraciones tras la derrota de 1-2 que sufrió ante Motagua por la final de ida de la liguilla del Clausura 2021 de la Liga Nacional.

Durante el juego ya sobre la recta final del encuentro, el estratega argentino perdió el control al lanzarse sobre el árbitro Armando Castro que expulsó a tres jugadores del equipo olimpista.

Luego de finalizar el juego, Troglio dio la cara y en rueda de prensa lanzó fuertes palabras sobre Diego Vázquez, timonel del Motagua.

"Estoy conforme con lo que hizo el equipo, salvo el penal no nos crearon ninguna situación de gol cuando teníamos nueve hombres. Se nos fue un partido que estaba controlado y que no nos dieron un penal; espero que muestren este penal que no cobraron con nosotros", comenzó diciendo al hablar del arbitraje.

Y añadió: "No tengo nada en contra de nadie, soy un ser humano y reacciono como todos, yo no soy maestro de nada, vengo de la calle y no tengo nada de cultura. No voy a controlar a nadie, soy un entrenador de fútbol y soy un loco, no me importa nada".

Pedro Troglio siguió disparando y le dejó sus dardos a Diego Vázquez luego que el estratega de los azules en la previa del encuentro señaló que el Olimpia no está en la búsqueda del tricampeonato.

"Esta misma pregunta misma pregunta se la tienes que hacer a Diego Vázquez y se tiene que callar la boca. Ustedes no le dicen nada y vienen -ja, ja, ja- tienen unas ganas que hable. Sin embargo, a mí me dicen que tengo que controlarme, yo no tengo que controlar a nadie", declaró.

"Pregúntenle a él por qué habla tanto porque también descontrola el partido, los árbitros y a todos. Vamos a ser justos con todos, yo siempre me callo la boca, me aguanto todas las pelotudeces que hablan, todas las que hablan, -que bicampeón- me chupa un hue.. bicampeón, a mí qué me importa, no me interesa tri, cuatri, nada...", atacó.

Y finalizó: "Me preguntan por qué reaccionó así, es porque tengo 40 años en el fútbol, porque soy de la calle y porque soy un loco de mie..".