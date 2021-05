Diego Vázquez contesta a Troglio: “Pedro es un cara dura, con todo lo que lo han ayudado“

Tegucigalpa, Honduras.

Diego Vázquez no se mordió la lengua luego de ganar el primer partido de la final de liguilla (2-1) contra el Olimpia. El entrenador del Motagua respondió a las palabras de su colega y compatriota Pedro Troglio, quien explotó en conferencia de prensa y disparó contra 'La Barbie'.

El técnico de los azules comendó analizando el juego y cree que “en lo futbolístico creo que estuvimos bien parados tratando de primero luchar el partido y después jugar cuando se podía. Muy fraccionado el juego, típico con un Olimpia que tiene hombres fuertes y que hay que disputarles la segunda pelota“.

Vázquez se quejó del arbitraje de Armando Castro y pidió a la Comisión Nacional de Disciplina que castigue a Pedro Troglio y su cuerpo técnico por haber ingresado a la cancha a reclamarle al árbitro, esto después de la expulsión de Deybi Flores en los últimos instantes del duelo.

“Me parece que jugada del gol de ellos es offside (de Chirinos) y quizá tuvimos para hacer más daño con otro gol. Con el tema arbitral, espero que hayan sanciones como ha habido anteriormente para Motagua, que actúen de oficio porque todo el cuerpo técnico de Olimpia se metió a la cancha y no le sacaron ni cosquillas. Nosotros solo decimos "a", nos expulsan y nos dan cinco partidos. Entonces en ese aspecto espero que sean iguales y que las sanciones sean ejemplares, como corresponde“.

RESPONDE A TROGLIO

Diego respondió a las declaraciones del estratega del Olimpia. Troglio dijo que Vázquez “se tiene que callar la boca. Pregúntenle a él por qué habla tanto porque también descontrola el partido, los árbitros y a todos. Yo siempre me callo la boca, me aguanto todas las pelotudeces que hablan, 'que bicampeón', me chupa un huevo bicampeón, a mí que me importa, yo ya soy campeón, no me interesa tri, cautri, nada“, explotó.

“Es un cara dura, no tiene cara con todo lo que lo han ayudado. Tiene la cara de piedra Pedro, no seas malo Pedro ¿y todas las veces que lo han ayudado?, déjate de joder. Que Olimpia se queje y lo vienen ayudando cuanto hace, no seas malo“, contestó 'La Barbie'.

Diego Vázquez no quedó conforme con el arbitraje.

“Es una ventaja en una final, todavían faltan 90 minutos que es muchísimo, pero nosotros también tenemos posibilidades de hacer goles y de disputarlos, de jugar. Hay veces que funciona, hay veces que no. A veces te critican porque decís que fuiste defensivo como en San Pedro y bueno, hay detalles que la gente no sabe y ni tiene porque saberlo. Pusimos todos cambios ofensivos, los tres porque veía que teníamos que ir a buscar un poquito más. Tienen que creer todos, hoy acertamos, otras veces no, es algo normal“, declaró sobre el triunfo.

Vázquez explicó el momento del segundo penal y por qué lo pateó Josué Villafranca. “No habían penaleros en la cancha y confiamos mucho en Josué (Villafranca), yo grité que fuera él y había pensado que fuera Jony (Rougier) y estaba seguro que lo iba meter. Le he venido diciendo en todo el torneo que tuviera paciencia que ya le iba llegar la oportunidad y muchas veces se desesperó porque no iba ni al banco, pero hoy el fútbol lo recompensó de esa manera“.

Por último, Diego analizó la actuación del árbitro Armando Castro. “El primer penal no lo vi y me parece dudoso, en las otras áreas no los cobran. También se quedó corto porque el cuerpo técnico del Olimpia entró a la cancha y no los apercibió. Las faltas fueron fuertes y ya van a ver las fotos del Chino que está todo rajado y más bien tenía que haber expulsado jugadores antes“.