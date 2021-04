Aleksander Ceferin lanza una atrevida amenaza contra Real Madrid y Barcelona

Zúrich, Suiza.

Aleksander Ceferin no para. El presidente de la UEFA volvió a amenazar a los clubes Real Madrid, Barcelona, Juventus y AC Milan, los cuatros equipos que siguen perteneciendo a la fallida Superliga Europea.

Estos clubes fundadores de la Superliga aún no se han borrado del que iba a ser el gran nuevo proyecto del fútbol europeo. Ceferin amenazó con echarlos de la Champions League si no abandonan dicha competición.

“Está muy claro que los clubes tendrán que decidir si son Superliga o si son un club europeo. Si dicen ‘somos una Superliga’, entonces no jugarán la Champions, por supuesto... Y si están listos para hacerlo, pueden jugar en su propia competición”, disparó el máximo mandatario del organismo rector del fútbol europeo en una entrevista que ofreció a la agencia de noticias AP.

Estas declaraciones llegan horas despues de que su organismo descartara privar al Real Madrid de jugar las semifinales de la Champions League contra el Chelsea la próxima semana.

El dirigente esloveno ha reconocido que aún están estudiando las consecuencias legales que puede tener este asunto. “Aún estamos esperando el peritaje legal y entonces veremos, pero todos tendrán que afrontar unas consecuencias por sus decisiones y lo saben”.

Ceferin ha anunciado una reunión telemática para la próxima semana entre la UEFA, las federaciones nacionales y las ligas que lo deseen para ver “qué puede hacer” cada uno de ellos.

Estos son los 12 clubes que firmaron para la creación de la Superliga Europea.

Eso sí, para el presidente de la UEFA es importante el arrepentimiento mostrado por algunos de los 12 clubes firmantes de la Superliga respecto a los que se mantienen en el proyecto comandado por Florentino Pérez. “Para mí es diferente los clubs que admitieron su error y dijeron 'Abandonamos el proyecto'. Los otros ya saben que yo creo que este proyecto está muerto, pero probablemente no quieren creerlo”, agregó.

Ceferin se pronunció a las horas que transcurrieron desde las primeras informaciones sobre la irrupción de la Superliga hasta su práctica disolución apenas dos días después. Explica que desde enero sabían que se gestaba algo. “Había algo en el aire, no estaba claro qué pero se veía que algo iba a pasar”, ha relatado.

“Pero aún pensaba que no podía ser que la gente mintiera tanto, porque si no no hubiéramos tenido la reunión de la ECA el viernes”, dice en referencia a Andrea Agnelli, presidente hasta ese día de la asociación de clubes europeos y por quien se siente más traicionado: “Lo hicieron de la peor manera posible”.