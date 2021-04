Alberth Elis interesa a tres equipos de la Ligue 1 de Francia

París, Francia.

Alberth Elis está siendo uno de los referentes en el ataque del Boavista de la Liga portuguesa. El delantero hondureño se ha adaptado muy bien al fútbol luso, con sus goles y calidad ha despertado el interés de otros clubes europeos en su primera campaña en el Viejo Continente.

Elis suma cinco goles en la temporada de la Liga en Portugal y cada vez que ha marcado, el equipo ajedrezado no ha perdido. Como dato curioso, cuatro de esos tantos lo ha marcado solo como visitante y uno como local.

El primero lo anotó en la victoria sorprendente 3-0 sobre Benfica, luego en el empate 1-1 ante Paços de Ferreira, en el triunfo 1-2 frente al Portimonense, en el 2-2 en el campo del Porto y el más reciente en la jornada anterior en la que se lució con gol y asistencia para ganar al a domicilio 0-2 al Belenenses.

EQUIPOS INTERESADOS

En esos tres partidos, Elis fue elegido como MVP (vs Bengica, Porto y Belenenses). Esas actuaciones no han pasado desapercibidas y este viernes el medio francés Téléfoot informa que hay tres equipos de la Ligue 1 que está interesados en el fichaje del goleador catracho.

“INFORMACIÓN DE TELEFOOT - El internacional hondureño Alberth Elis, delantero del Boavista de 25 años, es de interés para varios clubes de la Ligue 1, incluidos Rennes, Burdeos y Niza“, aseguró el citado medio.

'La Panterita' tiene contrato hasta 2025 con el Boavista, pero el exariete del Houston Dynamo de la MLS tendría un plan B si el conjunto portugués llega a descender en esta campaña, así lo dio a conocer el agente del jugador, Daniel Solís, en declaraciones al Diario Diez.

SU FUTURO

“Elis está dando estadísticas positivas pero el equipo no está teniendo la suerte de estar en una mejor posición. Que el equipo no esté en los primeros lugares no quiere decir que otros clubes no estén viendo a Alberth, viendo la gran proyección. Estamos evaluando las nuevas oportunidades que se puedan venir más adelante; Elis está tranquilo pero sí, la posición del equipo es de tenerle cuidado”, dijo Solís.

El Boavista se encuentra en el puesto 15 de la tabla de posiciones 24 puntos en 25 jornadas. Está muy cerca de los puestos del descenso. Solís dio a conocer que existe una cláusula que Elis podría usar en caso de que el club ajedrezado pierda la categoría.

“El equipo está en una situación complicada y estamos viendo otras opciones que hay que solidificarlas, llegar a un acuerdo todas las partes para hacer un movimiento, pero en este momento no sabemos cómo va a terminar el torneo. Pero sí tenemos un plan B si llegara a pasar una situación de esas. Hemos tenido comunicación con otros equipos, nada más conversación, nada sólido ni confirmado”, reveló.

“Queremos continuar en Europa siempre y cuando haya un movimiento, obviamente una liga arriba de la de Portugal, aunque entendemos que es una de las 10 mejores de Europa. También la parte económica es importante, nunca hay que dejar de lado una oferta y un interés que siempre debe mantenerse o buscar más arriba”, añadió.