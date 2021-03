Miguel Falero: “Llegaremos bien al torneo, confío en conseguir el boleto”

San Pedro Sula, Honduras.

Miguel Falero tiene muy claros sus objetivos bajo el mando de la Selección Sub-23 de Honduras. A menos de una semana para que inicie el Preolímpico en Guadalajara, México, el estratega uruguayo se siente optimista por el desempeño de sus jugadores en estos microciclos.

La presión que carga el entrenador no es fácil. La Sub-23 se ha clasificado a las tres últimas Olimpiadas (Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016).

La primera vez que llegó fue para Sídney 2000. Honduras debutará el próximo viernes 19 de marzo contra Haití (2:30 pm), selección a la cual hay que tenerle cuidado, afirmó el estratega.

Falero, de 57 años de edad, se sentó a hablar con GOLAZO y se refirió a sus deseos de volver a meter a la H a unas Olimpiadas, así como lo consiguió para Londres 2012.

¿Cómo está el plantel de cara al debut contra Haití?

El equipo está en buenas condiciones, trabajando de buena forma. Si bien es cierto que tenemos que respetar a todos los rivales, con 1,500 metros de altura en donde vamos a jugar, con un clima pesado, tenemos la convicción de que haremos bien las cosas. Por suerte, el tema de las lesiones y lo demás ha mejorado, eso nos ha ayudado para que el equipo esté de la mejor forma.

¿Ya tiene visualizado el equipo titular?

Ya hay una base que ha venido jugando, no me quiero adelantar con nombres, pero ya está casi definido el equipo. Esperemos que los que jueguen lo hagan bien.

Miguel Falero anhela clasificar a la Selección a otros Juegos Olímpicos, así como lo hizo para Londres 2012.

¿Qué ha estudiado del primer rival?

Todos los partidos serán complicados, pero no entiendo cómo jugamos el primer duelo a la 2:30 pm; nadie me ha podido explicar eso, y los demás a las 6:00 pm. No hay que quejarse, pero tampoco se puede jugar a esa hora. Haití tiene muchos jugadores en Francia, España, Armenia, Italia y Dinamarca, no será un rival fácil.

Por lo mostrado en los entrenos, ¿qué lo tiene satisfecho del grupo?

La actuación que realizamos en los amistosos con Costa Rica. Fueron partidos parejos con un rival que compite. Las mediciones son buenas. Lo único que me preocupa es que alguien salga contagiado o que haya lesionados.

Para usted, ¿qué representa tomar por segunda ocasión un proceso Preolímpico?

Yo no pensaba que tomaría la Sub-23, el profesor Fabián Coito me pidió que lo hiciera, y me llenó de mucho orgullo eso. El grupo me deja muy contento de cara al debut, tengo un plantel solidario, la base de los Panamericanos nos ha hecho fortalecer a la Selección. Ojalá la suerte y el buen desempeño nos acompañen para ir a las Olimpiadas.

¿En qué área llegará más fuerte esta Sub-23?

Bueno, nosotros venimos perfeccionando todas las posiciones; con el tema de los laterales fueron descartados hasta el último momento. Luis Vega venía de lesión, pero es una opción; Wisdom Quaye estuvo con nosotros, la competencia la marcan los rendimientos. Quiero pensar que los que elegí son los mejores que lo harán en la cancha.

"La base que tenemos nos da la pauta de que seremos una selección que va a competir", dice Falero.

Con respecto al proceso para Londres 2012 y este, ¿ha crecido Honduras en esta categoría?

Son momentos diferentes, en aquella vez no pude contar ni con Andy Nájar, Antony Lozano, pero había otros buenos jugadores. Yo creo que en ambas etapas los equipos eran buenos, pero encontrar los talentos no salen tan rápido como antes. Y eso tiene que llamar a la reflexión para que el país se haga una mejor formación, canchas, espacios deportivos.

¿Hay presión para clasificar a los Juegos Olímpicos?

Yo noto como que la prensa hace mucha presión con eso. Hay que mirar el pasado y respetarlo, pero te digo la verdad, que en todas partes del mundo el fútbol es hoy, si eres atento, si definís a un buen equipo, tendrán grandes resultados.

¿Anhela con llegar a Tokio?

Estoy orgulloso del plantel que tengo, ojalá que todo eso se transforme desde el primer momento hasta el último que nos toque competir. Anhelamos darle otra alegría al fútbol hondureño en esta categoría; vamos con toda la ilusión.