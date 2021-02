Messi envía un sentido mensaje a Ronaldinho por la muerte de su madre

Barcelona, España.

Lionel Messi ha mandado un mensaje de pésame a Ronaldinho por la muerte de la madre del exfutbolista brasileño, que falleció, a los 71 años, debido a las complicaciones causadas por el coronavirus COVID-19.

Miguelina Elói Assis dos Santos estaba ingresada en una unidad de cuidados intensivos de un hospital de la sureña ciudad de Porto Alegre, capital de Río Grande do Sul, desde el pasado diciembre tras contraer el virus y murió entrada la noche del sábado.

Messi, muy amigo del brasileño, no quiso olvidarse de expresar sus condolencias públicamente para Dinho. "Ronnie no tengo palabras, no puedo creerlo. Solo mandarte mucha fuerza y un abrazo grande para vos y toda la familia. Lo siento mucho, que en paz descanse", fue el mensaje que escribió el argentino en su Instagram.

El mensaje que publicó Messi en Instagram.

Un sobrino de Assis dos Santos informó esta mañana que el velatorio será realizado en un cementerio de la ciudad y tan solo será permitida la presencia de la familia.

Ronaldinho Gaúcho aún no se ha manifestado, pero las redes sociales del exjugador, elegido el mejor del mundo en dos ocasiones, amanecieron con una foto negra en sus perfiles.

En diciembre, al conocer el diagnóstico de su madre, el exfutbolista pidió oraciones para que ella se recuperara lo más rápido posible.

Messi y Ronaldinho son leyendas del Barcelona.

"Ella está en una unidad de tratamiento intensivo recibiendo todos los cuidados. Agradezco desde ya las oraciones, las energías positivas y el cariño de siempre. Fuerza madre", escribió en la ocasión el exjugador del Barcelona español, el Milán italiano y el París Saint Germain francés.

La noticia se hizo eco en el mundo deportivo y los principales clubes brasileños expresaron su solidaridad a Ronaldinho Gaúcho. También el Barcelona mandó un mensaje de pesame.

"La Familia Atleticana está de luto y comparte con su ídolo el momento de dolor. Que Dios la reciba de brazos abiertos y conforte el corazón de nuestro eterno crack", lamentó en una nota de pesar el club Atlético Mineiro, con el cual el exatacante conquistó la Copa Libertadores de América en 2013.

Brasil es uno de los países más azotados por la pandemia del coronavirus y ya acumula más de 245.000 muertos y 10,1 millones de infectados, según los datos más recientes difundidos por el Ministerio de Salud.