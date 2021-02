Rivaldo lanza un bombazo al Barcelona: “Messi se irá al PSG”

Barcelona, España.

Rivaldo es una voz autorizada para hablar de la actual situación que atraviesa del FC Barcelona. El exfutbolsita brasileño se pronunció luego de la dolorosa derrota que sufrieron los azulgranas (1-4) contra el París Saint Germain en la ida de octavo se final de la Champions League.

La leyenda azulgrana y uno de los grandes nombres de la historia del fútbol se sumó a las críticas después de este último batacazo del equipo culé en la Champions: "¿Remontada? No hay ni un jugador de la plantilla que crea en la remontada. Es imposible darle la vuelta”, explicó en una entrevista con Betfair.

FUTURO DE MESSI

Cree que el futuro de Lionel Messi está cada vez más lejos del Barcelona. Asegura que el del martes podría haber sido el último partido del argentino en Champions en el Camp Nou. "Esta goleada ante el PSG será con casi toda probabilidad el último partido de Messi en Champions con el Barcelona en el Camp Nou", dijo.

Rivaldo cree que Messi jugará en el PSG la próxima temporada.

El crack argentino finaliza contrato con el Barça a final de la presente temporada y desde París no han parado de lanzarle mensajes para que firme por el campeón francés y Rivaldo cree que así será, Messi jugará en el PSG.

El embajador de Betfair, casas de apuestas, asegura también que "el Barcelona no puede dar a Messi la posibilidad real de luchar por ningún título importante. Su futuro será el PSG, más todavía viendo su exhibición en el Camp Nou. Es un equipo que sí le puede dar opción de seguir ganando títulos".

Rivaldo quita responsabilidad al astro rosarino, especialmente después de que el club vendiera a Luis Suárez al Atlético de Madrid el pasado verano: "Messi está por encima de sus treinta años asumiendo todavía la responsabilidad del equipo. Y para colmo, esta temporada ha visto como su mejor compañero, Luis Suárez, se ha marchado en una venta incomprensible que ha servido para hacer más fuerte que nunca al Atlético de Madrid. Es que Suárez ahora es el actual Pichichi…".

DEFIENDE A KOEMAN

El brasileño ha salido en defensa de Ronald Koeman, a quien muchos señalan como el culpable del mal momento del Barcelona. Rivaldo considera que el holandés "no tiene plantilla" y cree que acertó poniendo a Gerard Piqué de inicio contra el París Saint Germain.

Rivaldo saludando a Messi en el Camp Nou hace muchos años.

"Leo críticas a Koeman por poner a Piqué. Pero cómo no lo iba a poner, si no tiene buenos jugadores para ocupar ese puesto. Normal que pusiera inmediatamente a Piqué, aunque no haya alcanzado su nivel competitivo". "Esto sólo demuestra que el Barcelona no tiene plantilla. No la tiene. No puede rotar cuando no están los mejores. Lo contrario le ocurre al PSG, que jugó sin Neymar y Di María y sin embargo sacaron un once potentísimo", añadió el embajador de Betfair.

APOYA A LAPORTA

Rivaldo no dudó en mostrar públicamente su apoyo a Joan Laporta, candidato a la presidencia del Barcelona. Considera que el club necesita "un presidente fuerte". "Sí, declaro públicamente que lo apoyo porque creo que el club necesita la figura de un presidente fuerte que sea capaz de devolver al club donde pertenece, a luchar y reclamar el espacio que siempre tiene que ocupar", comentó.

El ex jugador del Barcelona cree que el problema del conjunto azulgrana se puede extender al resto de equipos españoles en la Champions, en especial a Real Madrid y Atlético. "Lo del Barcelona debe servir de aviso para los equipos españoles. El Real Madrid también lo va a pasar mal contra el Atalanta. No es que en LaLiga estén mucho mejor. Incluso el Atlético, que es un equipo duro y rocoso, pero que creo que tiene la eliminatoria al 50% con el Chelsea".

ELOGIOS A MBAPPÉ

Además de analizar el futuro de Messi, Rivaldo también habló sobre la exhibición de Kylian Mbappé en el Camp Nou. "Fue un hat-trick alucinante que sólo prueba que es firme candidato a ganar el Balón de Oro, seguramente uno de los mejores jugadores del momento en todo el mundo. Y pese a ello, el chaval juega como si estuviera en el patio de su casa. Pero no me puedo olvidar del resto del equipo. El PSG hizo un partido coral, sólido. Son firmes candidatos a la Champions".

Mbappé le ganó el duelo a Messi en el Camp Nou.

El joven francés brilló ante la ausencia de Neymar. Mbappé Ttenía ante sí la oportunidad de firmar su gran noche europea y no falló. El brasileño no pudo estar debido a una nueva lesión sufrida durante un partido de la Copa de Francia, que le impidió estar en el Camp Nou.

Rivaldo asegura que "los árbitros deberían protegerle más". "Tiene mala fama de llorón y eso parece que ha contagiado incluso a los árbitros, por cómo le pitan. Los defensas en Francia simplemente no pueden pararle y actúan con violencia, algo que deberían frenar los árbitros", pidió para finalizar.