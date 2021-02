Diego Vázquez: “Soy más hondureño que argentino”

Tegucigalpa, Honduras.

Un campeón, un hombre récord, polémico crónico y directo. Vino a Honduras allá por 1997, se presentó como portero, pero pocos creyeron que el espigado argentino Diego Martín Vázquez de 1.94 m de estatura y de cabellera larga, por la que se ganó el sobrenombre Barbie, iba a triunfar: logró cinco títulos como jugador del Motagua.

Una vez cumplida su misión como futbolista, después de conquistar el corazón de la hinchada azul y pasar a integrar la pequeña lista de ídolos del club, volvió a su país, estudió para técnico y luego regresó a Honduras en 2013 entre las dudas, para algunos, si sus estudios recibidos en la AFA debían de ser validados aquí.

Al final, el Colegio Nacional de Entrenadores le aceptó el título, pero otra vez a Vázquez le tocaba enfrentar la misma historia: pocos creían en su capacidad como técnico; pero la directiva del Motagua tras barajarse una serie de entrenadores de renombre para dirigir el club lo nombró sustituto del serbio Hristo Vidakovic.

Ahí comenzó su otra historia de éxito, el gaucho, admirador del técnico español Pep Guardiola, empezó a conquistar gloria para el Ciclón, se convirtió como en su Rey Midas. Ha disputado 12 finales con el equipo en ocho años, ha ganado cinco títulos de Liga y una Supercopa. Nadie de ganador como La Barbie, no se puede hablar de la historia del Motagua si no se menciona el nombre de Diego Vázquez.

MI FINDE tuvo un ida y vuelta con el estratega, quien es fanático al buceo y adicto a la sopa de caracol. “Yo soy más hondureño que argentino”, asegura el entrenador de 49 años.

Diego Vázquez es un coleccionista de copas, le ha dado seis al Motagua.

Ocho años en Motagua, ¿cómo califica estos logros frente al club?

“Muy contento la verdad por todo lo que hemos conseguido. Siempre con muchas ganas de seguir creciendo, teniendo nuevos desafíos. Cada torneo nos ponemos de meta mejorar con respecto a lo logrado en el anterior”.

Los entrenadores son como un poder inestable, ¿cómo ha hecho para mantenerse tanto tiempo en el club?

“Siempre he trabajado con mucha honestidad, busco hacer las cosas bien. El tiempo del aprendizaje nunca se termina. Todo el cuerpo técnico cada día intenta quedarse con cosas diferentes y buenas, no es fácil mantenerse, pero al final vale la pena por todo lo que lográs”.

¿Se ve por mucho tiempo en Motagua?

“Hoy estoy aquí, tengo contrato con el equipo hasta julio, depende de los directivos, es una pregunta que ellos tendrían que responder o decidir si desean que siga.

¿Qué es lo que más le gustaría que quede inmortalizado?

“Siempre he aspirado a dejar algo, dejar huella, lo he logrado. Busco tener una regularidad, estar en las finales. No siempre se ganan por otras cuestiones extracancha, pero creo que lo hemos hecho bien. Claro, cuando pierdes te ven como perdedor, pero yo nunca lo miro de esa forma”.

El argentino ha besado muchas medallas de campeón.

¿Qué es lo más bonito y lo más desagradable de todo lo que ha vivido?

“Todas las cosas han sido positivas, no tengo una en especial, hemos tenido cosas buenas. Las negativas las trato de borrar, debe ser un mal resultado, pero al final las personas siempre deben quedarse con lo mejor”.

¿Se siente ídolo del Motagua con toda la gloria lograda?

“Esa palabra diría yo que no es para mí, la institución es lo que siempre queda. Los técnicos vienen y van”.

¿Qué siente cuando la gente compara su historia con la de Alex Ferguson en el Manchester United?

“Es un halago la verdad que la gente diga eso, soy más joven que él…ja ja ja. Es una persona admirable que logró muchas cosas con el Manchester United y en el fútbol mundial”.

¿DIRIGIRÍA OTRO EQUIPO?

¿Se siente preparado ya para asumir un reto en el extranjero si se presentara la oportunidad?

“Sí, lo he dicho en otras ocasiones que he tenido ofertas para salir, pero ninguna que me haya convencido, por eso siempre decidí quedarme en Motagua”.

La Barbie ha conquistado el corazón de los motagüenses.

¿Después de Motagua a qué equipo le gustaría dirigir?

“No es algo que me detenga a pensar, trato de vivir el hoy, sentar las energías en todo lo que hago, enseñarles a los jugadores todo lo que he aprendido”.

¿Olimpia alguna vez irá a ser opción de trabajo para usted?

“No pienso en eso la verdad”.

¿A qué colega le ha costado más vencer?

“Lo que pasa es que yo no lo veo de esa manera. Imagínate todo el tiempo que tengo de estar aquí si me pusiera a contar duelos individuales, te vuelves loco, yo no individualizo, eso es más para la prensa. No me comparo con nadie, para mí es jugar contra una institución”.

¿A qué jugador del Motagua recomendaría hoy al extranjero?

“Son momentos la verdad. Rubilio Castillo acaba de salir de nuevo al extranjero, jugará la previa de la Copa Libertadores. Hay varios chicos que pueden salir, pero no me gusta dar nombres, pero tranquilamente pueden emigrar. También miramos si eso le deja beneficio al club y al futbolista, por supuesto”.

¿Quién es el mejor portero de Honduras en este momento?

“Están todos parejos la verdad. Jonathan Rougier, Edrick Menjívar y Luis López son los que han estado ahí entre los mejores del torneo”.

¿A qué apunta Motagua en el próximo torneo Clausura?

“Siempre apostamos a ganar el título. Comenzamos contra la UPN, no es que sea un discurso viejo, pero es la realidad, buscamos siempre empezar bien cada campeonato”.

Diego y Troglio han mantenido una relación profesional con mucho respeto.

¿Siendo Olimpia actualmente bicampeón es objetivo evitar que sea tricampeón?

“Tampoco lo vemos así, campeón solo es uno, como he dicho que hay otros factores externos para que eso pase, la principal tarea de nosotros es hacer las cosas bien”.

¿Cuál es su gran sueño como entrenador?

“Sueño seguir mejorando como persona, entrenador, a eso es lo que apuesto cada día”.

TROGLIO Y VARGAS

Por ser bicampeón, ¿es el técnico del Olimpia, Pedro Troglio, el mejor de Honduras?

“Tiene méritos, es lógico, siempre lo he dicho, él y su cuerpo técnico tienen su reconocimiento, eso no lo podemos desconocer. Hay cosas que he denunciado que son visibles y eso nunca lo dejaré de hacer; pero Troglio tiene todo su mérito en Olimpia”.

¿Perdonó a Héctor Vargas (técnico del Marathón) por haberle dicho maricón y mochilero?

“Yo no soy quien para perdonar, cada quien se maneja en la vida de la forma que quiere. La verdad que en ese aspecto se pasó, traspasó una línea, la personal, y en esa no entro. También he podido hablar cosas personales de él, pero jamás lo haría por una cuestión de códigos. Cuando dices cosas que no tienen nada que ver no me parece ético. Pero seguramente si actúas mal, la vida te pasa factura”.

Diego Vázquez y Héctor Vargas antes se saludan muy sonrientes. Ahora ni se voltean a ver.

¿Cuántas horas al día le dedica al fútbol?

“Todas las que estoy despierto. Trato de dormir unas 7 u 8, si el día tuviera unas 40, estaría 32 enfocadas en esto (fútbol). Claro, a veces me distraigo con otras cosas, pero siempre en jugadas, rendimiento de mis jugadores, disfruto mucho lo que hago, me siento bien”.

Es admirador de Pep Guardiola (DT del Manchester City), ¿qué le diría o le preguntaría si algún día se lo encuentra?

“No solo de Guardiola, me gustan muchos otros entrenadores. Claro que si uno se lo encuentra me gustaría tomar un café, hacerle preguntas. Ahora eso me parece muy atípico, si me preguntas me gustaría que sé yo, estar en un entrenamiento de Marcelo Gallardo (River Plate), lo enfrentamos hace un tiempo, me gustaría ver cosas más de nuestra zona”.

¿Cómo fue esa plática con Marcelo Gallardo?

“Hablamos un rato, él me firmó el libro que había publicado, conversamos un poco de River Plate, gente que conocíamos en común, me dijo algo del partido, que estuvimos bien, pero el tiempo no dio para más”.

Muchos cuestionan que Motagua abusa del fútbol por las bandas, pero es el que más títulos gana jugando así.

“Me parece una estupidez, si vez a otros equipos, también hacen goles por las bandas, nosotros hacemos goles al balón parado, por las bandas, de muchas formas, eso alguien se lo inventó, a esa persona deberían reclamarle. Incluso, vimos al Olimpia haciendo lo mismo. Marahón hizo muchos goles así”.

¿Usted es el mejor entrenador de la última década?

“No sé, ese tema no es algo que me quite el sueño. Trato de darlo todo por el club. Duermo muy tranquilo y pocas cosas me ponen a pensar”.

¿Un triunfo internacionalmente con Motagua es como su cuenta pendiente?

“Escuché muchas estupideces como que solo nosotros tendríamos que ganar en Concacaf, ahí está un claro ejemplo (Olimpia) que cuesta mucho llegar, incluso ganarla. Hay periodistas que solo se parcializan para un equipo, entonces no hay balance, nosotros llegamos dos veces y no se pudo, de ahí nadie; pero siempre vienen los fantasmas con sus críticas”.

Diego Vázquez ha criticado muchas veces el arbitraje y también ha sido expulsado en varias ocasiones.

SALIDA DE EMILIO

¿Usted decidió la salida de Emilio Izaguirre del Motagua?

“Lo dije en su momento, es una decisión del cuerpo técnico en general, así como él vino, lo tuvimos un año y medio con nosotros, jugó partidos importantes, ahora se determinó lo que ya todos saben”.

¿Cuando dice que Olimpia maneja este fútbol a qué se refiere?

“Cuando digo todo, es todos los entes que mueven este fútbol”.

Como ha visto la Selección, ¿le da posibilidades de clasificarse al Mundial Catar 2022 en estas condiciones de pandemia?

“La Selección ha tenido poco tiempo con todo esto de la pandemia, pero el técnico Fabián Coito tiene un grupo importante de jugadores. Honduras es fuerte en Concacaf, veo a todos los rivales muy parejos, la verdad”.

COSAS QUE NO SABÍAMOS DE DIEGO

¿Qué le apasiona, qué otras cosas le divierten?

“Tengo una actividad que hago desde hace años, que es importar vinos, pero tengo a gente que me lo maneja. Otra cosa me divierte es jugar póker, pero ya días no lo hago, la verdad.

¿Todavía baila?

“No, eso ya es pasado, ahora me río con eso”.

¿Cómo es convivir con tres hijos adolescentes, cómo es su relación con ellos?

“Tengo dos hijos varones y una nena menor, Candela. La relación con ellos es buena. Intento estar tiempo con ellos, busco darles lo mejor. A los dos varones los traigo al entrenamiento. Mi hija menor es que me dice cuando vamos a comer que no hable de fútbol”.

¿Sus hijos juegan fútbol?

“Mis hijos están en Motagua, en las categorías menores, uno es portero, Thiago, y el otro zurdo Mathías, tienen talento, pero la exigencia primordial de padre es que estudien, ya si quieren jugar no hay problema”.

Vazquez tiene dos hijos varones en las reservas del Motagua.

¿Cuál es su sitio preferido en Honduras?

“Honduras tiene muchos lugares bonitos pero me gustaría conocer la Biósfera del Río Plátano en La Mosquitia y Cuero Salado. Me gusta bucear, pero ya días no lo hago, todo lo que tenga que ver con la naturaleza me encanta. Cuando tengo tiempo aprovecho para irme a mi país”.

¿Y cuál es su comida hondureña preferida?

“La sopa de caracol, la marinera, por lo general la como más en La Ceiba y en Tela. Me encanta”.

¿Cuál fue el último libro que ha leído y la última serie que vio?

“Ahorita estoy con un libro de Carlo Ancelotti, El árbol de Navidad, series ya días que no miro, películas de vez en cuando lo hago”.

¿Sufrió mucho aquella eliminación contra Estelí de Nicaragua en la Concacaf?

“Era un partido que teníamos controlado y en el último segundo se nos fue, ya los penales son otras cosas. He visto más de 100 veces el juego y sigo sin entender cómo pasó eso, es algo que sucede una cada mil veces en el fútbol, nos eliminaron y hay que aceptarlo”.

¿Y alguna vez se le ha cruzado por la mente dirigir en la primera de Argentina a Boca o River?

“Yo vine de Independiente de Mendoza, quizá ahí me puedan conocer un poco, después a nivel de primera no. Tengo 23 años de estar aquí. Tendría que comenzar desde abajo para llegar hasta los mejores, pueda ser que en el futuro lo intente, soy más hondureño que argentino, así que no te sabría decir”.