Rafael Villeda: “Olimpia es mi gran amor, he llorado y me he bolseado por él”

Tegucigalpa, Honduras.

Presidente, ¿para usted cuál es el equipo más grande de Centroamérica? , “somos nosotros”, responde sin soberbia, pero sin ningún ápice de duda Rafael Villeda Ferrari, máximo directivo del Olimpia. Tenía una ilusión y se le acaba de cumplir: el equipo ganó el título de Liga del Torneo Clausura 2020-2021.

Atesora un sueño y está cerca de hacerlo realidad: inaugurar el centro de alto rendimiento (la cueva del León) que llevará el nombre de José Rafael Ferrari, su fallecido tío. El joven directivo es consciente de que no ha sido fácil llenar el vacío dejado por Ferrari, pero hasta ahora no ha defraudado: tres títulos en dos años. Desde el trono heredado le está dando continuidad al exitoso legado.

Villeda Ferrari abrió sus sentimientos y pensamientos en 'MI FINDE' de Grupo OPSA. Se considera un romántico, amante de la música y de los deportes, entregado a su familia y apasionado al equipo que siguen la mayoría de los hondureños: el León. ¿Cuál es para usted el clásico nacional?, ¿quién tiene más afición en la capital?, el mandamás del bicampeón no se guardó repuestas.

¿Cómo ha vivido lo del título de Liga recién logrado?

“El resultado obtenido nos pone muy contentos, desde agosto que comenzamos los trabajos nos trazamos la meta de conseguir el título 32. No ha sido fácil con el problema de la pandemia, era un reto importante. También logramos competir en los otros torneos internacionales (Liga de Campeones de Concacaf y la Liga Concacaf). Lastimosamente nos quedamos en semifinales, hubiéramos querido ganar uno de ellos”.

Rafa Villeda gestiona con éxito y gloria al Olimpia.

¿Fue una sensación agridulce?

“Así es, estuvimos bastante cerca en ambos torneos, en la Liga de Concacaf tuvimos la desgracia con los jugadores que salieron de covid-19 (Edrick Menjívar, Javier Portillo), pero siento que el equipo lo intentó, al final la tanda de penales no nos favoreció, hemos visto a grandes jugadores fallar. Nos queda esa espina que en los dos últimos torneos nos hemos quedado en semifinales. La ventaja del fútbol es que nos da revancha y esperamos ser vencedores”.

Sabemos el legado que dejó Rafael Ferrari, ¿ser ganador lo aprendió de él?

“Al haber estado 28 años cerca con mi tío Rafael Ferrari, tanto en el club como la empresa, saqué un doctorado de todos los conocimientos que me enseñó, fue un honor compartir con él tantas cosas. Me enseñó a tener tanta pasión en todo lo que hacía. Absorbí todos los conocimientos que me dio.

¿Lo ilusiona ser tricampeón?

“Claro que sí, no solo a mí, sino a la junta directiva, cuerpo técnico. Hay jugadores que no estuvieron cuando el club conquistó el tricampeonato o el tetracampeonato, esa meta de ganar los torneos locales será siempre, los torneos internacionales también buscamos ganarlos. Cuando me preguntan si es fracaso no ganar en el plano internacional yo en ese sentido siento que no, sí es una decepción. Ahora, si no ganamos los torneos locales sí lo considero fracaso”.

¿Ha sido difícil de llenar el vacío dejado por Ferrari?

“No son zapatos fáciles de llenar, siempre lo reconocemos como el presidente eterno, solo el tiempo dirá de la posibilidad de alcanzar los logros que él consiguió. Es una silla bastante difícil de suplir, él puso la vara muy alta a todos los dirigentes del país con todos sus logros”.

Villeda junto a Rafael Ferrari (QDEP) en el palco del estadio Nacional viendo un partido del Olimpia.

¿Qué significa el Olimpia para Rafa Villeda?

“Al club lo tomo como parte de mi familia, es un gran amor y entre todos buscamos siempre apoyarlo. Afortunadamente mis hijos también sienten el amor por el club, mi esposa también”.

¿Es una ley que en la familia Villeda Ferrari sean olimpistas?

“Pues no es una regla, pero todos se van animando al equipo la verdad, hasta el momento nadie se ha cruzado de otro club. Recuerdo que mi papá se hizo Motagua siendo Olimpia en sus últimos años, fue hasta tesorero cuando estaba Mario López en la junta directiva, luego se volvió de nuevo Olimpia”.

¿De quién fue el acierto de traer a Pedro Troglio cómo técnico?

“Sinceramente yo venía hablando con Osman Madrid de que el club tenía que dar un paso más en nuestra intenciones de tener a un entrenador con más alto perfil de los que en su momento han venido; pero cuando ya teníamos tres años y medio de no ganar era el momento de que alguien de mayor peso viniera al equipo, que haya dirigido Copa Libertadores, clubes grandes. Comenzamos a buscar opciones, afortunadamente en esa búsqueda nos encontramos con un empresario que había traído a jugadores para el club, nos compartió el número de Pedro Troglio, se lo pasé a Osman y él fue el primero que habló con él. Cuando Pedro me agradece por haberlo traído, yo más bien le digo que el agradecido soy yo por haber venido, estuvo en Perú, Paraguay, no era cualquier cosa. Fue un acierto entre Osman y su servidor. Es un buen entrenador y gran persona. Su contrato termina en mayo de este año, pero hemos estado empezando a hablar sobre renovarle”.

El presidente del Olimpia cuando presentó a Pedro Troglio como entrenador merengue.

¿Contra qué equipo disfruta más una victoria y contra cuál le duele más perder?

“La verdad que aquí al final son los tres puntos que el equipos suma. A mí me han preguntado que a quién quiero ganarle una final, las finales hay que ganarlas contra quien sea, lo importante es levantar la copa. Claro que los clásicos uno los vive con más pasión”.

¿Para usted cuál es el clásico nacional?

“Por la tradición de los años es Olimpia contra Marathón, pero en los últimos años Olimpia frente a Motagua ha superado las expectativas, lo he visto desde la parte de televisión y se nota la diferencia. En los últimos 10 años contra las águilas son más intensos.

¿Y quién es el mimado de la capital?

“Es el Olimpia, Motagua es cierto que ha crecido mucho, los resultados hablan por sí solos. En este caso los niños han visto que ambos rivales han estado ganando seguido, Motagua ha tenido un repunte al ganar cinco títulos, ha estado en finales de la Liga de Concacaf, pero en la capital hay más afición del Olimpia”.

Siempre está la discusión de cuál es el equipo más grande de Centroamérica, ¿para usted cuál es?

“Pues lógicamente yo creería que somos nosotros (Olimpia), eso lo podemos ver desde diferentes perspectivas, Saprissa también ha ganado cosas importantes, tiene una Copa de Concacaf más que nosotros, han ido al Mundial de Clubes, nosotros clasificamos, pero no se llevó a cabo en 2001. En cuanto a títulos nacionales, la Liga al club no le ha reconocido los que ganamos antes de que la Liga fuera oficial, al Saprissa en Costa Rica sí, entonces nosotros fuéramos el club con más campeonatos ligueros. Pero reconozco que ellos nos superan en infraestructura, algunas cosas de mercadeo, así como otros aspectos también. En lo deportivo, los resultados son muy parejos, entonces creo que siempre hay una sana competencia”.

¿Cuál es su gran sueño?

“Seguir obteniendo éxitos en el plano internacional. También estamos por terminar el centro de alto rendimiento, solo queda que la grama se termine de mejorar y lo tendremos listo. Uno quisiera aspirar a tener un estadio, vemos cómo en Centroamérica hay varios equipos que tienen, eran otros tiempos. No es fácil ahora hacer un estadio, pero hemos tenido conversaciones con Motagua de la posibilidad de hacer un estadio con ellos, si no se puede con ellos, hacerlo solos, no como el Nacional, pero algo que sea bueno”.

¿Algún jugador que usted siempre quiso fichar y no ha podido?

“Messi...ja ja ja. Se han presentado oportunidades que uno por gestiones hemos querido tener, pero no se ha podido, la parte económica ha sido el gran problema, ahorita estamos viendo si fichamos a un jugador, no quiero dar nombres por ahora. En el plano local, por ejemplo, pusimos todo para que Jorge Ernesto Pineda viniera al club, él no quería venir a la capital. También hemos traído a jugadores como Luciano Emilio, Douglas Caetano y Yustin Arboleda. Ahora la competencia de la MLS es fuerte y muchos futbolistas ya no optan por venir a Centroamérica”.

En uno de sus viajes al extranjero, Rafa Villeda tuvo la oportunidad de compartir con Cristiano Ronaldo.

¿Cuál es el próximo legionario del Olimpia?

“Ahora no sabría decirle, tenemos buenos jugadores en el plantel que pueden salir. No hemos tenido ofertas para algún jugador. Esperemos que Jorge Benguché se pueda quedar con el Boavista de Portugal para que la opción de compra se pueda concretar”.

¿Para usted cuál ha sido el mejor jugador del Olimpia?

“Han pasado grandes jugadores por el club que he visto, no es fácil decir uno en sí, obviamente David Suazo fue un jugador importante en el fútbol catracho, nosotros lo tuvimos poco, pero ha sido de los mejores que pasaron por el club. De los extranjeros diría Danilo Tosello, Alex Pineda Chacón también, grandes goleadores como Wilmer Velázquez. Buenos defensas como Samuel Caballero, Fabio de Souza, Dolmo Flores, entre otros”.

¿Qué piensa cuando dicen que al Olimpia le ayudan los árbitros?

“Yo eso lo siento como una manera injusta de minimizar los logros que ha tenido el equipo. Los árbitros también cometen errores para todos los equipos. Aquí en la Liga que no me vengan a decir que no han sido perjudicados o ayudado por los árbitros en determinado momento. Todos hemos pasado situaciones de ese tipo.

Los árbitros pueden pitarte un penal a tu favor o en contra. Es normal que hablen de esos temas con los equipos más grandes, pasa en España con el Real Madrid, América en México. Le voy a contar una anécdota que nunca la he dicho: usted se acuerda cuando el entrenador Héctor Vargas dirigía a Platense o Hispano.

Él venía y hablaba abiertamente que al Olimpia le ayudaban. Cuando él estuvo con nosotros por cuatro años era normal que nos reuniéramos seguido, Vargas se quejaba de que los árbitros la tenían en contra del Olimpia, que ese línea, que este central. Y yo de tantas veces que lo decía un día le digo: profe, se acuerda que usted decía que al Olimpia lo ayudaban y me dice, es que cuando uno está en equipos pequeños tiene que buscar para competir y ver cómo le hace, son cosas que pasaban. Vargas se dio cuenta de que también en el Olimpia era perjudicado”.

¿Ha llorado por el Olimpia?

“Siendo sincero, el título que ganamos contra Marathón en la pentagonal pasada se me salieron unas cuantas lágrimas, por ser el primer título bajo mi mandato, tenía una gran presión porque eran tres años y medio sin ganar”.

¿Cuál ha sido el día más feliz y triste de su vida?

“El más feliz sin duda el nacimiento de mis tres hijos, y el más triste ha sido el fallecimiento de mi hijo mayor Rafael Enrique en 2012”.

Todos los títulos que gana se los dedica a Rafael Enrique.

Todos conocemos el directivo del fútbol y el empresario exitoso, pero ¿cómo es Rafael Villeda en su entorno familiar?

“Me la puso difícil ahí, en esas cosas es mejor que la gente diga qué percepción tiene de uno y describa cómo lo mira o lo siente. Yo soy una persona tranquila la verdad, me he esforzado por ser un buen padre y esposo, sí me siento que soy de familia, comprometido con mis seres queridos, doy la vida por ellos”.

¿Se considera un detallista con su esposa?

“Trato de ser detallista, siempre dicen que no es lo mismo cuando uno es novio que esposo, pero intentamos dar lo mejor”.

¿En qué se distrae Rafael Villeda después del fútbol?

“Veo otros deportes, me gusta mucho ir a ver juegos de la NFL, la NBA, soy fanático de los Lakers y he ido a verlos jugar, por esto de la pandemia no hemos salido. Me gusta el golf, tenis y Formula 1”.

¿Qué tipo de música le gusta?

“Me gusta ir a conciertos también, la música de Juan Gabriel, Alejandro Fernández, Ana Gabriel, más reciente sería Shakira y Enrique Iglesias. He ido a varios eventos de ellos”.

¿Cuáles han sido sus mejores vacaciones?

“Las que tengo la oportunidad de disfrutar en familia diría yo, otras han sido salir con mis padres que los tengo vivos. Pero sí creo que las mejores han sido que desde 2006 he ido con mis hijos a los mundiales de fútbol y la hemos pasado bien, ahí mi esposa no va porque es cansado entre aviones, metros, pero a ella le gusta mucho el fútbol”.

¿Usted se ha bolseado alguna vez con el Olimpia?

“Muchas veces; pero la manera que el presidente Ferrari administró el club hizo que la parte económica creciera mucho. Ahora con la pandemia lo financiero ha hecho que debamos ser más cautelosos”.