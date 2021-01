Raúl 'Potro' Gutiérrez: lo que no sabías del entrenador del Real España que quiere “dejar huella aquí”

San Pedro Sula, Honduras.

Su nombre es Raúl Gutiérrez, le apodan el Potro y carga con la ilusión de un título de la gran afición del Real España con miras al próximo Torneo Clausura 2021 de la Liga Nacional.

'Mi Finde' tuvo un mano a mano con el entrenador mexicano, campeón mundialista Sub 17 con su país en 2001, amante del cine y de la lectura. Es fanático del rock en español y no es mucho de rancheras. Bienvenidos al mundo del 'Potro'.

¿Qué lo motivó a venir al Real España?

“Fueron muchos factores, el primero que miré es que Real España tenía un proyecto serio, lo analicé y todo esto me animó para venir. En México dirigir ahorita está complicado por la pandemia del covid-19. La directiva tiene una idea, nos hablaron de volver a poner al club entre los mejores, y tengo muchas ganas de trabajar y lograrlo”.

¿Cuáles son los objetivos que se tiene planteados con el club?

“Hay varios, esperamos ir cumpliendo en la medida de las circunstancias. La historia del club me dice que merece estar en finales, ganar campeonatos. Pretendemos ser un equipo con una idea clara para jugar, consolidar el proyecto de a poco. Tenemos que ir creciendo y el equipo debe ser ambicioso para ganar”.

¿Cómo juegan sus equipos?

“Mis equipos siempre son propositivos, yo jugué de defensa, pero me gustaba ir al ataque y meter goles. Ahora como entrenador me gusta que mis jugadores siempre busquen el ataque. Todo mundo habla de la selección Sub-17 de mi país, donde fui campeón del mundo, pero sigo siendo el ganador del Preolímpico pasado. Donde he dirigido siempre he buscado ser protagonista”.

¿Qué radiografía tiene del club?

“El equipo lo venimos siguiendo desde hace tiempos, desde que lo dirigía el entrenador Ramiro Martínez, luego lo tomó Emilson Soto, entonces creemos que tenemos un club que puede ser más competitivo, una gran calidad y buscar un protagonismo. Estamos trabajando en los detalles defensivos, fortalecer la parte ofensiva, ya que fueron de las debilidades que tenía el torneo pasado, y estamos buscando llegar fuertes en todas las áreas”.

Raúl Gutiérrez llega al Real España para regresarle la identidad al club y luchar por ganar títulos.

¿Cómo se define como persona?

“Tengo que hablar bien de mí, sino quién (risas). Bueno soy muy frontal, a veces de más. Hay que defender lo justo, tengo un temperamento complicado, pero eso no quiere decir que sea una persona cerrada. Mis padres me enseñaron a hacer siempre las cosas bien. Primero están mis hijos, esposa y todo lo demás. En general me guío por la ruta correcta; al latinoamericano nos hace falta mucho de eso. Tenemos una generación de jugadores que hay que orientarlos, trato de lidiar con todo eso. Hay que ser siempre la misma persona en todo, me gusta mucho la palabra congruencia”.

Cuando dice ser una persona complicada, ¿a qué refiere?

“Complicada implica que me gusta que se hagan las cosas bien, y mucha gente está acomodada a hacer las cosas fáciles. Yo crecí haciendo las cosas de la mejor forma. En el deporte me inculcaron hacer todo bien. Les digo a los jugadores que somos privilegiados en practicar este deporte, tengo una frase: bendito fútbol que hasta guapos nos ven. Trato de vivir el día a día”.

¿Qué es lo que no tolera?

“La doble moral de las personas, la gente cómoda, abusiva, la que siempre quiere sacar ventajas de las cosas; la injusticia también. Trato de decírselo a mis hijos, que siempre debemos hacer lo correcto en todo”.

Aparte del fútbol, ¿cuál es su otra pasión?

“Después de mi familia está el fútbol, que de alguna manera he estado privilegiado jugarlo y ahora dirigirlo. Tengo otros pasatiempos, me gustan los juegos en línea, sobre todo los de primera persona, Modern Warfare, también me gusta leer, de diferentes autores, voy desde Harry Potter hasta Daniel Goleman, de la inteligencia emocional. Me encantan las películas, las buenas y las malas también”.

Su mayor logro como técnico lo consiguió ganando la Copa del Mundo con México Sub-17.

Es amante de la lectura, ¿qué libro lo ha marcado?

“Te puedo decir varios, pero, si me voy al pasado, cuando tenía 13 años mi mamá era representante de Tupperware y en uno de esos cursos le regalaron el libro El milagro más grande del mundo, y fue uno de los primeros libros que me marcó. Otro fue uno que se titula Casi todo depende de ti, Poder sin límites y Caballo de Troya, me faltan muchos por mencionar”.

¿Alguna película que le haya fascinado?

“La de Harry Potter te podría decir, Superman, el hombre de acero también me gusta mucho. Si me tocara identificarme con un superhéroe yo sería Batman, desde niño lo era; se me hacen películas fantásticas. Recién estaba viendo una llamada El juego más grande, que es de golf, por ahí hay otra que se llama Borg vs. McEnroe, que son dos tenistas extraordinarios que los hacen ser muy competitivos”.

México es un país pionero en el cine, ¿alguna vez le llamó la atención ser actor?

“Nunca fue lo mío actuar, pero sí me gusta la música, la verdad, se me vienen a la mente cosas del pasado. Me fascina el rock en español, pero al final me declaro un oyente de todo tipo de canciones. Mi papá escuchaba orquestas, luego hemos ido evolucionando con otro tipo de música que nos pueda transmitir algo. Ahora cualquiera canta”.

¿Cómo buen mexicano le gustan las rancheras?

“No todas, me gusta cómo cantaba Pedro Infante, Javier Solís. Del mariachi te puedo decir que me gustan los sones más que las canciones. Siempre me ha parecido una música de llorones, que te dejó la mujer y cosas así, no convivo mucho con eso”.

¿Y para bailar qué tal es?

“Como crecí en un barrio muy popular, cuando era joven no me tocó de otra que aprender a bailar cumbia, que era necesario si querías tener a la chava que te gustaba; canciones tropicales, trato de defenderme en la pista. No sé qué tan bueno sea, pero lo intento, la verdad”.

Con México disputó el Mundial de Estados Unidos en 1994.

¿Cuál es su artista mexicano favorito?

“Me voy más con Café Tacuba, es una de las bandas más favoritas”.

¿Fue muy noviero en su juventud?

“Te puedo decir que soy profesor de primaria, casi paralelo comencé a jugar, me refiero a eso porque en el salón éramos seis hombres y 29 mujeres, tantas mujeres alrededor, nunca teníamos novias, no tenía tiempo para nada. Me fui a probar a casi todos los equipos, menos a Pumas. Mi mundo era ser jugador en ese momento, después quería recuperar el tiempo, ahora les digo a los jóvenes que aprovechen”.

¿A su esposa Karina cómo la conquistó?

“Estoy casado por segunda vez, ella se llama Karina, tenemos una hija de seis años, Isabella, no soy su abuelo, soy su papá. Tengo un par de hijos: Raúl, de 25, y Lucía, de 21. Javier Aguirre decía: “Los segundos matrimonios, el mismo infierno, diferente diablo”, y yo tengo uno ahí, que son el triunfo de la esperanza y la razón, entonces esa es mi frase. Llevo 17 años con ella, es un gran soporte para mí. La comunicación ha sido clave en este matrimonio y yo estoy feliz de tenerla en mi vida. Yo estoy enamorado de ella, esas elecciones uno las tiene que hacer como el corazón, yo se los digo siempre a los jugadores. Ella vivía en la ciudad de Guadalajara, una amiga en común nos presentó y así se fueron dando las cosas, me invitaron a que fuera donde ella y me fui a conocerla, y fue un clic muy fuerte: la conocí en julio y me casé con ella en octubre. Mis amigos me decían que cómo era posible casarme tan rápido, pero al final todo ha valido la pena”.

¿Cómo se califica como padre y esposo?

“Mira, como esposo soy un tipo que sigo perfeccionándome. En mi primer matrimonio cometí errores, la verdad, me considero aceptable, la verdad. Como papá creo que he sido muy bueno, intento cuidar a mis hijos y siempre darles lo mejor todos los días. Tengo una gran relación con ellos, inculcarles lo bueno que mis padres me dejaron, que todavía los tengo vivos: Erastmo y María Elena. Ellos cumplieron con enseñarme lo que era bueno y malo, y trato de guiarme con esos principios, pues los hijos son personas de bien”.

¿En la cocina relincha el Potro?

“Tengo mis momentos. La otra vez se me antojó hacer un caldo de papas, lo busqué en Google y lo hice. Puedo hacer huevos, sopas y las cosas básicas. A mi esposa le encanta la cocina y yo de vez en cuando ayudo”.

Con el América, el Potro logró mantener el nivel que lo llevó a ser considerado el mejor lateral derecho de México.

¿Vino con su familia o le tocará estar viajando?

“Ellas ya están preparando la mudanza, se vendrán a vivir conmigo, no pueden pasar mucho tiempo sin mí”.

¿Es romántico usted?

“Trato de hacerlo, no es la versión más seguida mía, pero trato de hacerlo siempre. Cada año le regalo a mi esposa un disco de música romántica de lo que significa para mí. De regalar flores siempre fui, la verdad”.

¿Cómo es un día perfecto para Raúl Gutiérrez?

“Hay varios días perfectos, desde que estén bien mis padres, esposa e hijos, y si le agregas ganar un partido es otro también, depende de la situación”.

¿Qué le parece la ciudad de San Pedro Sula?

“Yo ya soy de San Pedro Sula, los mexicanos somos de donde chingada gana nos da. Me siento muy bien aquí, la verdad, me han tratado de lo mejor. Hay lugares buenos y malos, me siento muy cómodo en donde estoy. Si hay algo que no voy a extrañar es la comida, el sabor de aquí es muy rico. Aquí han venido buenos técnicos mexicanos, como José Treviño, Juan de Dios Castillo, y yo también quiero dejar una huella aquí”.

¿Qué es lo que más memoriza del título Mundial Sub-17 con México?

“El que toda mi familia estuviera ese día ahí conmigo en el estadio, la segunda, que pude compartir con mi país un momento histórico, y siento que muy pocas personas tienen ese privilegio de eso”.

¿De las veces que jugó contra Honduras qué recuerda?

“Eran partidos de la selección bien complicados, la verdad, tenían buenos jugadores, costaba mucho ganarles porque tenían una buena selección. Me recuerdo cuando nos tocó cambiarnos de hotel, ya que había gente que nos iba a cantar serenata en las noches”.

¿México históricamente ha visto de menos a los rivales de Centroamérica?

“Es un tema más de afición, las selecciones han crecido mucho. Nosotros por lo menos la percepción era que los partidos siempre fueron muy complicados, jamás vimos de menos a los rivales. Para un directivo se le hace fácil decir algo, pero no es así. Los equipos mejoran y ahora cuesta mucho ganarle”.

En el Tri era constante en el 11 inicial, ya que era uno de los mejores laterales de su país.

Para usted, ¿quién es el gigante de Concacaf?

“Creo que los números ahí están, México de alguna manera saca ventaja de eso. El desarrollo que ha tenido el fútbol mexicano en el mercado le ha permitido estar en los primeros lugares. Estados Unidos también ha crecido. Luego viene Honduras, Costa Rica, con un crecimiento importante con jugadores. Ahora quieren comparar los jugadores de México con los de la MLS, como mercado lógicamente son mejores ellos. El tercero se lo está peleando Honduras con Costa Rica, este año puede ser clave para ver quién puede tomar ventaja. Haití ha crecido; Jamaica también”.

Un poco más de la biografía del Potro

Raúl Erasto Gutiérrez Jacobo, más conocido como el Potro, nació el 16 de octubre de 1966 en la Ciudad de México. Como jugador inició en las fuerzas básicas del Atlante FC en 1988. En 1995 es fichado por el América. Su carrera como entrenador la comenzó por 2010, en los procesos menores de la selección de México.

Triunfos y trayectoria

En el fútbol mexicano jugó en los equipos Atlante y León. Con los Potros de Hierro se coronó campeón en el año 1992. Ya con la camiseta del Tri ganó la Copa Oro en 1996, jugó la Copa América 1993, la Copa Mundial Fifa 1994 en los Estados Unidos, Copa América 1995, Copa Fifa Confederaciones 1995.

Frases

Es complicado decir quién ha sido el mejor de México, tengo varios en la lista. De Hugo Sánchez, sus logros dicen todo; está Rafael Márquez, que tuvo éxitos en Europa, y Antonio Carbajal también fue muy bueno”.

De Honduras entre los mejores jugadores que he visto está Gilberto Yearwood, era muy bueno, y Carlos Pavón también. Cada generación tiene su referente, la verdad”.