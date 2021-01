Héctor Vargas en Exclusiva: "Estoy más ilusionado que nunca con ganar la décima"

San Pedro Sula, Honduras

El entrenador argentino Héctor Vargas del Marathón atendió en Exclusiva a Diario LA PRENSA y habló en la previa de la Gran Final que sostendrá frente al Olimpia en duelos que se realizarán este jueves y domingo respectivamente.

El estratega sudamericano buscará su segundo título con los verdes y su quinto en Liga, por lo que señaló la ilusión de volverse a consagrarse campeón en la Liga Nacional de Hondura y darle la ansiada Décima al cuadro sampedrano.

Además, el timonel de los verdes tocó diversos temas como el jugar en hora de la mañana, el duelo con Pedro Troglio y el tema del arbitraje.

Finalistas

"Nos merecemos por derecho propio estar en esta instancia. Ganamos nuestro grupo y luego ganamos la final de grupos que ganamos y nos dio el derecho de cerrar en casa. Estuvimos una semana sin competir, estamos ganando los partidos que tenemos que ganar".

"Somos el equipo que más sufrió, el otro día le escuché a Troglio decir que estaba cansando, cuando nos tocó ir a Tegucigalpa a jugar partidos internacionales hemos tardado hasta siete horas, realmente nos costó mucho esfuerzo de tratar algo a nivel internacional, la posibilidad de llegar al torneo de Concacaf y luego el de Liga, fuimos seis veces a Tegucigalpa y una a Danlí.

Obstáculos en la temporada

"El único club de los grandes que fue castigado con el Covid fuimos nosotros, sufrimos ese problema y lo superamos, no pusimos excusa, ni lesiones."

"Troglio se quejaba el otro día que estaba cansado, pero realmente el esfuerzo de ambos fue más parejo, más de nosotros, porque ellos viajan en dos buses, concentran cuando quieren, van en avión a La Ceiba. Ha sido un momento complicado y hemos superado todo, pero estamos en la final."

Fechas y horarios de la final

"Ayer había una pugna y un empuje por hacernos jugar el jueves y sábado, tienen un plantel numeroso y quieren recuperarse un día más. Pero pusimos las condiciones y jugaremos a las 11:00 am el domingo, me parecen que están errando porque irán desgastado a Costa Rica."

"Toman decisiones a veces pensando en lo que viene ahora. Pero lo que fui viendo, cada equipo que descansaba tenía la opción y ganaba. Cuando vienen de la búrbuja, nosotros estábamos bien descansados y les ganamos, jugamos bien y después fuimos a traer el resultado a Tegucigalpa."



"Luego ante Motagua ellos estaban esperando y bien descansados. Pero nos vino bien descansar, creo que de eso podemos sacar ventaja, el equipo ha recuperado jugadores con lesiones y apuntando al rival que nos tocará este jueves.

¿Cómo encara el duelo ante Olimpia?



"El tema está en el descanso. El cansancio ante Motagua hizo que no se tuviera un mejor rendimiento, ahora Olimpia viene de competir ante Motagua, nosotros estamos descansados y ellos vienen con un desgaste que trataremos de aprovechar eso."

"Trataremos de jugar como corresponde. Hay que evitar que tiren pelotas arriba, el caso de Bengtson, Eddie y Yustin. Hay que tratar de traer el partido a casa, me da la impresión que si podemos traer el partido a SPS lo podemos hacer de la mejor manera. Es un plantel corto, pero están convencidos que pueden lograrlo, estamos a la puerta de una nueva conquista, estamos más que motivados de poder lograrlo."

La polémica en la final de vueltas con Troglio



"Yo hice una declaración y al preparador físico le molestó mucho eso. A Pedro lo felicité cuando fueron campeones, ahora que le gané la final de grupos, vino el preparador físico y comenzó todo el problema."



"Luego Pedro me dijo que no tenía códigos. Solamente quiere ganar, pero cuando le ganamos la final de grupos salió enojando y gritando varias cosas. Por eso le recordé cuando pierde 7-0 dirigiendo a Gimnasia, nunca lo había dicho y salió diciendo que nos metieron 12, pero fue en otra liga, nosotros jugamos ante Santos,él con la misma liga se lo recordé y se terminó molestando el otro día."



Duelo con Pedro Troglio



"Para mí enfrentó más allá del técnico a un rival que ha hecho inversiones increíbles. Yo hice debutar los que están haciendo la base del Olimpia, desde Edrick hasta Casildo, pasando por Pineda y Pineda, en su momento Benguché, Patón Mejía, Alejandro Reyes, son jugadores que hicimos debutar. Sacan a Axel Gómez que está en la Upn y contrata a Portillo y Chama Córdova, realmente es una inversión muy grande, nosotros nos ganamos de llegar a la final antes que ellos."



¿Saludará a Pedro Troglio?



"Me da lo mismo. Ni yo viví de Troglio, ni él de Vargas, si me saluda bien. En ese aspecto puede ser más de periodistas, con Troglio jugamos en contra, no tengo una relación de amistad, si no me saluda no me pongo triste. Ya si no me saluda Orinson me pongo triste, es el presidente del Marathón y el que me tiene que pagar."



Temporadas con Marathón



"Han sido tres años donde hemos logrado varias cosas. Clasificar a Concacaf, ganar un campeonato de liga, ganar tres veces las vueltas, supercopa, hicimos récord de 40 puntos, armamos una reserva que fue campeón. Se han hecho cosas importantes, de los cuatro grandes, somos el único que nos descontaron el 30% de salario y seguimos de pie, no hemos podido sostener a Mario, Discua, a Espíndola, pero hoy estamos en la final, realmente hemos hecho un esfuerzo grande tantos jugadores como nosotros."

¿Quién es el jugador más peligroso del Olimpia?



"El que maneja los partidos es Edwin Rodríguez. Maneja la pelota, me da la impresión que el que marca la diferencia es él. En el caso de Eddie nos anotó cuando jugamos con equipo alternativo, después cuando jugamos el torneo que valía nos marcó uno, en Tegucigalpa tampoco nos marcó".

Héctor Vargas destacó el trabajo que hace Edwin Rodríguez en el Olimpia.

¿Se ve campeón?



"Me veo ilusionado con levantar la copa, hemos trabajado fuerte en cada detalle para llegar a estas instancias. Ayer le dije a los muchachos, estoy más ilusionado que nunca con ganar la décima. Así como el lunes que voy a amanecer con ganar la undécima, más que nadie quiero levantar la Copa y poder festejar, a la 1 de la tarde y decir: que bueno es levantar la décima”.

Apoyo de la afición



"Nos ayudaron mucho cuando jugamos la final ante Motagua. Hoy nos hubiesen ayudado mucho, pero conocemos nuestra cancha y sacamos ventaja, sin lugar a dudas que la Furia Verde ayuda mucho para que se hagan las cosas bien".



"Estamos completos, teníamos jugados golpeados pero se han recuperado. Inclusive Cálix puede tener minutos, lo veremos. Son jugadores importantes para el equipo, lo de él fue un desgarro y ya está en condiciones de tener minutos y veremos como se da en estos días."



Penales



"Está dentro del reglamento. Realmente para ellos puede ser un partido agónico, si nos vamos a tiempos extras y después tendrán el viaje a Costa Rica, no fue la mejor decisión de ellos, pero veremos si lo podemos aprovechar."



"Cualquiera que hubiese preguntado si se estana para ser campeón nos ponían abajo de Olimpia, Motagua., Real España. Nosotros también tenemos la presión de ganar, pero el que carga con todo es el equipo que ha invertido más."

Mensaje a los aficionados del Marathón

"Veo muy pesimista al hincha de Marathón, no leo mucho redes sociales, pero les digo que piensen en el gane y se vean levantando la 10 y esa energía nos ayudará muchísimo.Le hemos dado vuelta al país solos por el tema de la bioseguridad, pero la energía positiva desde su casa nos ayudará”,