Fabián Coito llega a Honduras y anuncia fecha para comenzar microciclos

Tegucigalpa, Honduras

Tras varias semanas de vacaciones, el seleccionador Fabián Coito arribó la mañana de este domingo al Aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa y se reporta listo para comenzar a trabajar con la selección de Honduras.

El estratega uruguayo se marchó el pasado mes de diciembre para disfrutar de las fiestas navideñas con su familia, por lo que hoy finalmente le puso fin a las vacaciones.

Tras su arribo a Tegucigalpa, el director técnico de la Bicolor informó que comenzará a trabajar el próximo 18 de enero para alistar lo que será el Preolimpico de Guadalajara que se disputará en el mes de marzo.

"Los planes están en función del calendario que tenemos. Tenemos el Preolimpico en marzo, el deseo nuestro es comenzar el lunes 18 del presente mes para ir pensando en el torneo", comenzó diciendo.

Y añadió: "Hay que trabajar en la formación del equipo que nos va a representar. Luego se irán incorporando jugadores que están disputando as competencias, de igual manera el lunes 18 comenzaremos sin parar".

Por otra parte el timonel de la H indicó que el combinado catracho estará disputando un par de amistosos internacionales.

"Hemos solicitado amistosos, están algunos confirmados. Quiero asegurarme que sean oficiales, jugar partidos es importante y están en la planeación", dijo.

"No es nada fácil conseguir rivales, me han dado nombres, pero hasta que no sean oficiales no lo daremos", puntualizó.

Lesiones y Choco Lozano

Los mediocampistas Carlos Pineda y Jorge Álvarez, han sido convocados en los últimos partisos y lamentablemente la semana pasada sufrieron serias lesiones, por lo que Fabián Coito señaló que ya se comunicó con ellos.

"Con los lesionados ahora lo importante es recuperar a las personas, a medida que los podamos tener serán nuevamente convocados. He hablado con los dos, hoy por hoy hay que tener tranquilidad y hacer una buena recuperación porque es parte del fútbol. Lo de Jorge Álvarez es menor, esperamos que esté a la orden".

Por último, reveló que se ha mantenido en conversaciones con algunos legionarios y destacó la gran participación que está teniendo Antony Choco Lozano con el Cádiz en la primera división de España.

"Lozano está jugando y anda bien. También he tenido comunicación con Bryan Moya que está en Angola, hay que estar cerca de esos jugadores. Hay que esperar que vuelvan a competir porque son futbolistas de nuestra selección".