Mauro Reyes anunció su renuncia del Honduras Progreso: "Tengo vergüenza"

El Progreso, Honduras.

"Me voy, me da vergüenza esto". Así anunció Mauro Reyes su renuncia al banquillo del Honduras Progreso después de la dolorosa derrota que sufrió su equipo contra el Real España la noche del miércoles en el estadio Humberto Micheletti, partido por la octava jornada del Torneo Apertura 2020.

Reyes entonó el 'mea culpa', pero también repartió responsabilidades. "Hay cosas que para uno de entrenador son complicadas. Al final soy el culpable del rendimiento y resultado. Sin embargo, no soy el culpable de todo, uno intenta, trabaja, plantea y a veces las cosas no salen o a veces los jugadores no reflejan lo que se entrena. Hoy tuvimos un buen control del Real España, tocó frente al bloque defensivo nuestro y de allí intentó enviar balones al Chino. Todo lo controlamos bien, lamentablemente en una que me pareció un poco raro, cometimos el error y nos meten el primer gol. Allí comenzamos cuesta arriba, controlamos el rival, pero en volumen ofensivo no lo mantuvimos, nos acercamos pero no hubo claridad", dijo en conferencia de prensa luego del pitazo final.

El entrenador aseguró que los errores condenaron al equipo. "En el primer gol siento que nuestro guardameta pudo haber hecho algo más, el segundo es un penal que le pega en la mano y el tercero un descuido completamente. Sin embargo, me voy tranquilo. Hay que tener vergüenza y ser realistas, hay un gran grupo de jugadores, pero adentro de la cancha quedamos a deber. Quedamos aplazados porque no hemos podido ganar de local".

DIMISIÓN

El técnico santabarbarense confirmó que se presentará ante el presidente del club progreseño Elías Nazar para llevarle su dimisión. "Voy a hablar claro, si viene otra persona y hay un cambio de actitud. Tenemos un equipo que a veces juega bien. A veces con buenas facetas y a veces inocentes, algo que nos ha costado caro. Me voy con la frente en alto, trabajé con transparencia, siento que hay un camerino sano y con jugadores que en la medida que vayan trascendiendo le pueden dar mucho a este equipo y al fútbol nacional".

En siete partidos disputados, el Honduras Progreso no ha podido ganar, suma cuatro derrotas y tres empates, está último en la tabla de posiciones del Grupo de la Zona Norte con tres puntos y tiene 17 goles en contra, de esos el Real España le ha metido ocho en sus dos enfrentamientos (5-0 en la primera vuelta y 0-3 en la segunda).

Mauro Reyes no pudo ganar ni un partido al frente de los progreseños. Foto Neptalí Romero

"Quiero disculparme con al afición de Progreso, no se nos han dado las cosas como las pensamos. Tuvimos oportunidades de sumar de a tres y no las aprovechamos. Hay jugadores con mucho futuro, pero hay otros que no están o no han estado a la altura. Pero al final este es un equipo y yo soy el responsable de todo, errores y aciertos. Tampoco puedo hacer nada dentro del campo y esa culpa es de los jugadores bajo mi responsabiliad. En este momento es oportuno dar un paso al costado y ver qué pasa. A veces nos hemos visto ingenios, ansiosos, faltos de experiencia pero también hemos hecho cosas buenas", declaró.

Mauro Reyes agradeció a Elías Nazar y espera que con un nuevo entrenador las cosas cambien para el conjunto ribereño. "Me voy muy agradecido con el presidente por la oportunidad, tal vez con otra persona al mando haya otro cambio de actitud y se hacen las cosas diferentes. Yo tengo vergüenza y da pena lo que está pasando con la afición de este equipo. Lo importante es que se piense bien como se va a proceder en cada partido. Todavía no estamos en último lugar, que debería ser preocupante, pero sí que hay cosas que no salen dentro del campo".

Y finalizó: "Me da vergüenza esto, la vez pasada recibimos cinco ante Real España y hoy volvimos a perder. Creo que lo más correcto es que otra persona venga y se haga cargo, con ideas frescas. Ya había hablado con los jugadores y les había dicho que si perdía cono Real España lo seguro es que me iba a ir".