Tony Hernández explota tras problemas para dirigir en Honduras: "Si viene Mourinho tampoco lo dejarán"

Tegucigalpa, Honduras

Los últimos días no han sido los mejores para el entrenador del Real de Minas, José Antonio Hernández. Y es que el estratega español no ha sido escrito por el Colegio de Entrenadores a pocos días del primer partido del cuadro minero en el Apertura 2020 de la Liga Nacional.

Desde la Conefh emitieron un comunicado argumentando que Tony Hernández no cumple los requisitos para estar en los banquillos.

Hoy Diario LA PRENSA se comunicó con el técnico y nos habló de la situación que atraviesa.

“La verdad que sabía que la Conefh iba a salir con ese comunicado, me sorprendió que ya la gente me lo había dicho y a nosotros nos llegó hasta las 8 de la noche, para perder un día más”, dijo Hernández.

El técnico español, de 39 años de edad, explicó que sí cumple con los requisitos para dirigir en el país y que solo le hacen falta cierta documentación.

“Hay una gran diferencia en no tener título a que me falte cierta documentación, pero ciertos personajes me han insultado y me han dicho de todo. Si Dios quiere hoy mismo o mañana lo tendré ya que se está apostillando la documentación en mi país”, argumentó.

Y agregó más sobre el tema: “Me están alegando reglas del Colegio de entrenadores, no es ni de la Federación, estoy peleando contra todo en este país y así es bien complicado”.

En el país el Colegio de Entrenadores exige tener la Licencia A para dirigir.

“Una de las cosas que no me gustan es que desde hace días viene con rumores y hasta ayer vienen y dicen que no tengo todos los documentos, el comunicado no dice la realidad de mi situación, yo presenté lo que ellos me pidieron”, dijo.

Tony Hernández dirigió en Ruanda en donde ganó títulos en el banquillo.

Petición

“Yo la verdad que les pido que me dejen entrenar de forma provisional como hacen todas las federaciones del mundo, si mañana viene Mourinho aquí le van a dejar sin entrenar, por qué no traiga sus títulos homologados el primer día”, sostuvo.

Y agregó: “El primer día que fui a Federación me dijeron que podría dirigir provisionalmente mientras homologaba mis títulos, no me quieren dar ni un partido y eso si lo veo injusto”.

El estratega europeo pide a la Enefuth que le agilicen el proceso: “Les pido que sean justos y honestos, no digo que no lo sean pero tampoco vendré a presentar documentos que no son válidos, en España la licencia A solo sirve para dirigir en regionales”.

La directiva de los mineros emitió un comunicado exigiendo al Colegio de Entrenadores solventar el problema con el técnico español.

El Real de Minas debutará este sábado contra el Real Sociedad por la primera fecha del torneo Apertura (3:00 pm).