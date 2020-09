Exclusiva con Maynor Figueroa: "La selección de Honduras me sigue manteniendo vivo"

Houston, Estados Unidos

A sus 37 años de edad, el defensor Maynor Figueroa sigue hablando con emoción de la selección Nacional de Honduras y sueña con coronar su exitosa carrera con una tercera participación en un Mundial.

El capitán de la H en exclusiva con Diario LA PRENSA, dio detalles de lo que su es su presente y lo que será su futuro.

Además, no ocultó la ansiedad que tiene por volver a vestir la camiseta de la H por lo que espera liderar el barco de la Bicolor para poder lograr el pase a la justa mundialista de Catar 2022.

La entrevista con Maynor Figueroa

Actualidad

La verdad que estamos muy contentos por lo que hemos realizado en el Houston Dynamo desde que se reinició el torneo. Más allá de eso, estamos agradecidos con Dios por estar con salud en medio de lo que acontece, tenemos 37 años de edad y todavía con ganas de seguir aprendiendo y disfrutando de este lindo deporte como es el fútbol.

Secreto de su éxito

Siempre he lo dicho, que el entrenamiento invincible es lo más importante. Lo que uno hace cuando nadie te ve es lo que marca la diferencia, me gusta cuidarme, respetar mis horarios de descanso y a la hora de trabajar entregarme siempre al máximo.

Houston Dynamo

Hemos tenido un buen suceso en los últimos partidos y esperamos seguir en esa misma línea. Me han dado la oportunidad nuevamente, hay mucha competencia sana, cualquiera que le toca jugar lo hace de la mejor manera, siempre me autoexijo. Más con la edad que uno está, tener un mal partido a esta altura dicen que le pesan los años, por ende hay que prepararnos y estar a la altura.

Confianza del técnico

La confianza te la va dando los resultados. Estuvimos en un inicio presionados porque los resultados no se daban, hoy podría decir que todo marcha bien, tenemos un entrenador que siempre quiere más y nosotros no sentimos contentos.

Apuntamos a lo más alto, el ganar trofeos. No solo participar, es un entrenador que ha traído nuevos jugadores, la idea es ganar algo importante en la temporada.

Hondureños en el Houston Dynamo

Es un ambiente bonito. El día de mi presentación tuvimos un recibimiento con ellos, ahora solo estamos tres pero la convivencia es muy bonita. Siempre traemos recuerdos de cuando hemos estado con la selección, en el Olimpia, nos sentimos como en casa.

Campeonato

El equipo esta apostando a un título. Ha invertido, han contratado buenos jugadores que le han venido a dar ese plus al equipo, falta ir consolidando esa idea y que partido a partido eso se vaya reflejando. El club está en buena línea y estamos con deseos de poder alcanzar cosas importantes. De nuestra parte nos sentimos felices del proyecto que tiene el entrenador.

Sus 37 años de edad

Creo que no solo en Honduras, la edad se da en todas partes del mundo. Lo que pasa que hay casos de jugadores que siguen teniendo una carrera exitosa y siguen teniendo oportunidades. De unos 50 jugadores con una edad arriba de los 35, están en la élite.

Me siento contento y agradecido con Dios, con la edad que tengo, me siento muy bien, no puedo compararme con uno de 25 por así decirlo, pero la gente puede ver el trabajo y juzgar.

El defensor Maynor Figueroa a sus 37 años de edad es un ejemplo por su liderazgo dentro y fuera de la cancha.

¿Se ve de entrenador?

No tiene que ver con mi retiro. Era algo que no me llamaba la atención en un inicio, pero en vista de que mis hijos son todo de fútbol, estoy en una de edad de que más allá de verlo como futbolista, uno ya empieza a verlo en la parte analítica como entrenador. Es algo que de a poco me está llamando la atención, quiero disfrutar del fútbol e ir teniendo una visión de ver cómo se piensa como entrenador, es paso a paso.

Hemos aprendido de muchos entrenadores, esto es de ir día a día. En el fútbol se aprenden cosas nuevas, uno tiene conocimientos de cosas que se van combinando, el hecho de que mis hijos todo es fútbol, se me ha despertado esa pasión y me gusta, no es para un futuro cercano, pero me gusta y estamos en eso.

Su hijo en la Academia del Liverpool

Hay un fenómeno muy extraño. Hasta cierto punto mi hijo escucha más la voz de otra persona que mi propia voz, es de su propia teoría. Antes de meterme a su plan, primero le preguntó qué le dice el entrenador, no puedo ir en contra de su director técnico. Por eso muchas veces tenemos conversaciones y en ocasiones cree que sabe más todavía, pero viene comenzando y está tierno.

Todo depende única y exclusivamente de él. Como padre tenemos la obligación de brindarle el apoyo, decidió ser futbolista, no lo estoy forzando, lo estamos apoyando en todo los sentidos para que sea un jugador de élite, tiene el ejemplo en la casa, el hecho de que yo sea su padre no significa que sea exitoso, eso dependerá de lo que decida hacer. Si llega al terreno de juego y no hace las cosas, de nada servirá lo que le diga.

Como padre lo apoyamos, no lo presionamos, tiene sus condiciones. Está en las inferiores del Liverpool y algo le han visto, no es porque sea mi hijo, en el tiempo que lleva ha respondido.

Su contrato con el Houston Dynamo

En diciembre se me vence el contrato. Después de los 30 ya los contratos de uno son de año a año. De momento no hay oferta para renovar, con esto de la pandemia es bien complicado, uno tiene que vivir el día a día, esa es la realidad, hay que disfrutar cada entrenamiento esperando a ver que se viene en el futuro.

Keyrol Figueroa es el hijo del capitán de la H y destaca en las inferiores del Liverpool de Inglaterra.

Selección de Honduras

Formato de la eliminatoria de Concacaf

Creo que si uno quiere clasificar a un Mundial, cualquiera que sean los óbstaculos o formato debido a esta pandemia, será igual para todos. No es que será un formato para Honduras y otro para una selección, será un formato parejo. Que sean mas selecciones eso no nos quita el sueño, viene a comprometernos más. Me agrada, me gusta el formato, por lo pronto solo toca esperar a que se vengan las fechas para ser parte de la selección.

Inicio de la octagonal

Cuando vas de visita lo importante es no perder. Si se sacan los tres puntos serán de oro. Hacer valer la localía porque en la eliminatoria pasada dejamos ir puntos en casa, incluso de visita dejamos ir puntos en los últimos minutos, esa fue la razón por la que quedamos fuera del Mundial y eso nos tiene que servir de experiencia. Hay que jugar partidos inteligentes de visita y en casa tratar de sacar los tres puntos.

Catar 2022

Si sigo activo en el fútbol es porque la selección me sigue manteniendo vivo. Mi deseo siempre sigue intacto de ser parte de la selección, que lo logre solo Dios sabrá, al menos acompañar al grupo en el camino, nos estamos cuidando para eso y veremos, si se da sería magnífico para mí. El jugar un Mundial es lo máximo, Dios me ha dado la bendición de estar en dos y un tercero no sería mal.

¿Mundial qué mas ha disfrutado?

Ambos los he disfrutado. Pasa que cuando uno está en un punto donde de repente en alguno te toca ser suplente y otros no, tu parecer puede ser diferente. En mi caso yo he jugado los tres partidos en cada uno, podría decirte a lo mejor en el segundo llegué con un poco más de la noción de jugar en un Mundial, de tener ese control emotivo, pero un Mundial es un Mundial.

Eso se disfruta al máximo, diferentes generaciones, pero en lo personal lo que es representar a tu país, entonar el himno nacional de tu país en un Mundial eso es algo maravilloso.

Diferencias en las eliminatorias

Son diferentes generaciones tanto cuerpo técnico como jugadores. El deseo siempre está, en procesos anteriores se ha tenido jugadores más de experiencia y eso ha facilitado el camino, hoy hay muchos jugadores talentosos, pero con pocos partidos internacionales y eso al final se ha reflejado, estamos en una línea ascendente, la selección ha venido de menos a más.

Favoritos

Yo pongo a Honduras entre las selecciones que van a la guerra. Tenemos un sueño, tenemos que luchar por eso, hay que darlo todo. La palabra favorito nunca ha estado en mi lenguaje, somos una selección que estamos para pelear, dar la guerra, hay jugadores que están saliendo y eso es importante.