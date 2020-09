Oficial: El Everton de Chile anuncia el fichaje del hondureño Denil Maldonado

Valparaíso, Chile.

El defensa hondureño Denil Maldonado ha sido anunciado este miércoles como nuevo jugador del Everton de Viña del Mar, equipo de la Primera División de Chile.

Maldonado llega al equipo chileno en calidad de préstamo procedente del Pachuca de México, dueño de su ficha. Su salida del club mexicano se produce por el tema de las plazas de extranjeros.

Además del catracho, el Pachuca también ha cedido al mismo equipo al delantero argentino Christian Menéndez. La idea de los Tuzos es que ambos futbolistas tengan más minutos y ver si vuelve para el siguiente torneo.

"¡Le damos la más calurosa bienvenida a Cristián Menéndez y Denil Maldonado, los nuevos refuerzos del Oro y Cielo! Los esperamos con los brazos abiertos y sabemos que serán un gran aporte para las pretensiones del club en esta temporada", dice el comunicado del equipo en las redes sociales.

PALABRAS DE DENIL

Denil Maldonado confirmó que su vínculo con el Everton de Viña del Mar es hasta julio de 2021. "No he podido viajar porque tengo que hacer un montón de trámites de la pandemia. La noticia me cayó de sorpresa porque no sabía que iba al Everton, pero alegre porque es un gran equipo, en Chile es muy respetado y alegre por ir a representar estos colores", declaró el hondureño en su presentación que fue de manera virtual vía Facebook.

"El tema de poder viajar aun no se lleva acabo por la pandemia y tengo que ponerme de acuerdo con los directivos", agrega el exjugador del Motagua de Honduras.

El hondureño todavía no ha tenido contacto con el entrenador del Everton, el argentino Javier Torrente. "Con el profe Javier no he tenido ninguna comunicación, espero que pronto pueda y ponerme al corriente con los trabajos y con los compañeros para poder estar a tope y poder llegar a optimas condiciones".