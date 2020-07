Cuatro hondureños en octavos de final del torneo 'MLS is Back': así quedaron definidos los cruces

Orlando, Estados Unidos.

Se cerró la fase de grupos del Torneo Regreso de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos que dejó la clasificación de 16 equipos, de los 24 que comenzaron la competición, clasificados a los octavos de final, contando con la presencia de cuatro futbolistas hondureños.

Orlando City, Impact Montreal, Philadelphia Union, New England Revolution, Toronto FC, New York City FC, Sporting Kansas City, Vancouver Whitecaps, San Jose Earthquakes, Real Salt Lake, Seattle Sounders, Los Angeles FC, Columbus Crew, Minnesota United, Portland Timbers y FC Cincinnati son los clasificados a octavos del torneo 'MLS is Back'.

De los 10 jugadores hondureños que militan en la liga norteamericana, solo cuatro siguen con vida en esta instancia. Romell Quioto (Impact Montreal), Roger Espinoza (Sporting Kansas City), Douglas Martínez (Real Salt Lake) y Andy Najar (Los Angeles FC).

El Houston Dynamo, que cuenta con los catrachos Alberth Elis, Boniek García y Maynor Figueroa, quedó eliminado; Brayan Beckeles con el Nashville SC y Bryan Acosta con el FC Dallas no participaron debibdo a que sus respectivos equipos se retiraron de la competencia por casos positivos de coronavirus. Por último, Danny Acosta, jugador de Los Angeles Galaxy, se sigue recuperando de una lesión que sufrió en febrero del presente año.

LOS CRUCES

Quioto será el primero de los hondureños en ver acción de los octavos de final cuando el equipo canadiense se enfrente al Orlando City el sábado 25 a las 6.00 pm.

El día 26 será el turno para Roger Espinoza. El Sporting Kansas City se verá las caras contra el Vancouver Whitecaps a las 9.00 pm.

Y el 27, doble cartelera de catrachos. El Real Salt Lake de Douglas Martínez jugará ante el San Jose Earthquakes a las 6.30 PM y el equipo Los Angeles FC de Andy Najar jugará frente al vigente campeón Seattle Sounders a las 9.00 pm.

Los otros duelos quedaron emparejados así: Philadelphia Union-New England Revolution, Toronto FC-New York City FC, Columbus Crew-Minnesota United y Portland Timbers-FC Cincinnati.

Entre los 16 equipos no están algunos de los que llegaron al torneo como favoritos a luchar por el título, como eran Atlanta United, los Red Bulls, ambos últimos en el Grupo E; el Galaxy de Los Angeles, en el F, y el Fire de Chicago, en el B.

El calendario de competición para la ronda de octavos de final quedó ya establecido con jornadas de dos partidos cada una a partir del sábado, 25 de julio, que se disputarán por la noche en el ESPN Wide World of Sports Complex, de Orlando.

CALENDARIO OCTAVOS DE FINAL:

25 de julio: Orlando City (A1) - Montreal Impact (C3).

25 de julio: Philadelphia Union (A2) - New England Revolution (C2).

26 de julio: Toronto FC (C1) - NYCFC (A3).

26 de julio: Sporting Kansas City (D1) - Vancouver Whitecaps (B3).

27 de julio: San Jose Earthquakes (B1) - Real Salt Lake (D3).

27 de julio: Seattle Sounders (B2) - LAFC (F2).

28 de julio: Columbus Crew SC (E1) - Minnesota United (D2).

28 de julio: Portland Timbers (F1) - FC Cincinnati (E2).

El Torneo Regreso de la MLS ha servido de preparación a los equipos después del parón generado a partir del pasado 12 de marzo, debido a la pandemia del coronavirus, en la temporada regular cuando se llevaban disputadas dos jornadas, de las 34 que tiene el calendario completo.

Además, el ganador del torneo se llevará puntos que sumará en la clasificación general de la temporada regular, tendrá un puesto asegurado en la Liga de Campeones de la Concacaf y 1,1 millón de dólares de premio en metálico a repartir entre los jugadores del equipo campeón.