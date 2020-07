El Plan B de Fabián Coito: No descarta microciclos fuera de Honduras

Montevideo, Uruguay

Desde Uruguay, Fabián Coito, entrenador de la Selección de Honduras, habló este miércoles en exclusiva con Diario LA PRENSA y mostró su preocupación ya que a estas alturas es una incógnita el regreso del futbol de la Liga Nacional.

En países como Estados Unidos, Costa Rica y México, poco a poco han regresado a la actividad deportiva por lo que el seleccionador de la Bicolor señaló que el balompié catracho no puede quedarse estancado.

Además de la reanudación del fútbol, Fabián Coito habló de diversos temas en donde inclusive reveló que analiza un plan B como ser de ir a otro país para volver a retornar a los trabajos.

El día a día de Fabián Coito en Uruguay

Ha variado un poco, cuando vine pensé que iba a estar dos o tres semanas. Cuando vi lo complicada que estaba la situación se ha venido cambiando; estuve dando unas materias para el curso de entrenadores, nos preparamos para las clases que dimos en dos grupos.

Al mismo tiempo hemos aprovechado para leer, me han invitado a conferencias, he visto videos de los partidos nuestros de la selección, hemos tenido reuniones con la Sub23 y mayor, ha comenzado el fútbol e intento seguir la mayor cantidad de partidos posibles.

Selección nacional

El proceso se vio interrumpido como en otros países, aunque algunos ya vilvieron a la actividad deportiva. Por suerte algunos futbolistas del exterior ya están compitiendo, falta poner fechas para la Liga, sabemos que las autoridades de salud son los que tienen la información, pero como entrenador estamos queriendo que los jugadores vuelvan a sus clubes y que el fútbol pueda reanudarse en Honduras.

Cambio de formato en la eliminatoria de Concacaf



Sinceramente no tengo la confirmación oficial del formato. Nos vamos a adaptar a cada una, como en todo tiene su ventaja y desventaja, trataremos de tener nuestra fortaleza que nos ilusione poder ir a un Mundial,

Urge reactivar el fútbol en Honduras



Como entrenador de la selección preocupa. Es inimaginable que un país no tenga fútbol a nivel local y que esté a la altura a nivel internacional que exige un Mundial. Como entrenador estoy a la expectativa de ver como es la organización interna del torneo de Liga.

Plan B



Todo eso está en función de lo que pasará. El futbolista necesita competir y estar jugando, los futbolistas la selección no tienen la continuidad de estar jugando cada domingo. Claro que armaríamos planes de emergencia para situaciones excepcionales, pero no sería lo correcto. ¿Dónde se le observa al jugador si no está compitiendo?

Preocupación

Me preocupa de que se defina el calendario, el torneo, las fechas, para armar planes de entrenamiento. Dependemos del torneo de Liga, su formato. Que nos respeten los périodos, nos preocupa ya que se defina el calendario.

El regreso de la Liga Nacional es una incógnita y es un tema que le preocupa al seleccionador de Honduras.

¿Eliminatorias hasta el próximo año?



Todo es posibilidades, por eso quiero confirmaciones Mientras tanto todo está entre lo posible. El comienzo del torneo, de la Liga etc.

Microciclos fuera de Honduras

Por supuesto que sí. Un lugar tentivo para nosotros es Estados Unidos, porque hay futbolistas están que están jugando, por las comodidades. Aunque no es un país que está resguardado, pero desde luego lo tenemos pensado dentro de lo posible reunirnos en algún lugar determinado para los trabajos en la selección.

Trabajo

A nivel de selección con reuniones con gente que trabaja en la selección. Esperando estas confirmaciones, con los futbolistas nos juntamos, para estar en contactos, ir adelantando cosas para el día que podamos vernos ya tener cierto tiempo ganado.

Entrenamientos

Está dentro de lo planeado. Veremos los espacios de tiempo, no es por interferir, se tratará de no gastar al jugador con viajes, tiempo. Diríamos que hablando de forma general, está en lo planeado tener contacto con jugadores de la Liga Nacional, hay que tenerlos en las mejores condiciones.

Consejo a la Comisión

No es que le de consejos, solo una palabra como entrenador. Lo que digo que a nivel de país, siempre respetando las autoridades de salud, terreno donde no me puede meter, el país necesita el fútbol, la vida del futbolista es de grupo, han sido días duros, por lo tanto lo primero a tomar en cuenta es el futbolista.

Hay que valorar, que el futbolista es el que brinda el espéctaculo, eso protege a la selección, es la imagen del fútbol y un poco la imagen del partido, a Honduras lo conocen también por el fútbol, es una de las fortalezas, para mejorar y mantener esa imagen, tiene que tener selección.

Rebaja salarial



Es una situación comprensiva. Lo hablamos claro con el presidente, está dentro de lo probable. Ninguno tuvo un tipo de problma, para no comprometer a la Federación que está colaborando para que las cosas funcionen. No me molestó, ya que entendimos la situación, de la misma manera que a veces se da una mano, la colaboración en estos momentos se debe de demostrar



Ofertas



No he recibido ninguna.