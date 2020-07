"Me encantaría que James Rodríguez fuera al Atlético de Madrid"

El futuro de James Rodríguez cada vez genera más polémica y todo indica que no seguirá en el Real Madrid de cara a la próxima campaña ya que no entra en los planes del estratega francés Zinedine Zidane.

Ante la inminente salida del volante colombiano, muchos colocan al centrocampista en la Premier League de Inglaterra y en las últimas horas inclusive se menciona que el Atlético de Madrid, rival del cuadro merengue, podría ser la nueva casa del cafetero.

Juan Carlos Restrepo, padrastro de James Rodríguez, habló con el programa radial 'Súper Combo del Deporte en Cali' y no ocultó que es casi un hecho que el futbolista no seguirá en el conjunto blanco e inclusive señaló que le gustaría verlo como colchonero.

"Mi opinión es que James es un profesional, se ha comportado como un profesional, trabajando con la mejor disposición y actitud, queriendo demostrar que tiene sus condiciones intactas y queriendo salir adelante. Lo único que quiero ver es a un hijo contento, a un hijo feliz, a un hijo que su felicidad es estar dentro del rectángulo de juego y dentro de lo que Dios le premió para hacer, que es el fútbol", apuntó.

Y añadió: "A mí me gusta mucho el fútbol español, se ha hablado mucho de ir al Atlético de Madrid, me encantaría, una bonita afición y un estadio muy bonito. No sé, si sea como se especula en los medios, una realidad. Así como en Italia e Inglaterra hay buenas instituciones".