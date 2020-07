Fernando Araujo sigue sin definir futuro en el Vida

Montevideo, Uruguay.

El entrenador uruguayo Fernando Araujo sigue a la espera de reunirse con los directos del Vida para definir su futuro en el club.

El estratega se encuentra en su país debido a la pandemia del coronavirus y asegura que volverá a Honduras hasta definir algunos puntos a tratar con la directiva.

“Yo tengo contrato vigente con el club, pero tenemos una reunión pendiente que la íbamos a realizar en junio y todavía no me llaman. Estoy esperando la comunicación del señor José Galdámez para poder dialogar y ver el pensamiento del club y definir mi futuro y del cuerpo técnico, sinceramente tenemos que hablar antes de que me pueda ir a Honduras”, dijo el técnico.

Y agregó sobre el tema de los salarios; “Con respecto a los pagos estamos tratando de resolver el problema, que no es menor, pero sí importante”.

El técnico sudamericano espera definir su futuro en los próximos días.