Jorge Benguché, con goles se cotiza en Europa

San Pedro Sula, Honduras

Muchos ven y disfrutan los goles del delantero de Olimpia, Jorge Renán Benguché Ramírez.

El ariete catracho suena con llegar al fútbol europeo gracias a sus anotaciones con los blancos y la Selección Nacional de Honduras.

En las últimas semanas se mencionan clubes como el Cagliari de Italia, Celtic de Escocia y Belenenses de Portugal. El joven hondureño también interesa a equipos de la MLS.

El Toro creció en la comunidad de Corozal, La Ceiba, Atlántida, viajó a Tegucigalpa para unirse a las filas del Olimpia desde los 12 años. Con mucho trabajo, dedicación y disciplina se ganó la titularidad con los merengues hasta llegar a ser el jugador mejor cotizado en Honduras.

En el pasado torneo Clausura que se jugó hasta la fecha 13, Benguché anotó en seis ocasiones. Con el Olimpia, el jugador catracho registra 33 goles en Liga. Con la Bicolor debutó frente a Puerto Rico el 6 de septiembre de 2019 y anotó doblete.

Opinan los expertos

El joven delantero catracho de 24 años de edad es sin duda alguna uno de los mejores de nuestro país, logrando posicionar su nombre en la élite del fútbol internacional. El exjugador del Elche y figura de Honduras Gilberto Yearwood destacó las características de Benguché.

“El jugador Jorge Benguché tiene muy buenas condiciones para brillar en el fútbol europeo, tiene buen físico, sabe manejar el balón y sobre todo llega bien al área, un clásico 9 en la cancha. Son cualidades muy positivas para un futbolista que desea jugar en el viejo continente”.

“Él no debe tener ningún miedo, simplemente tiene que demostrar todas las condiciones en la cancha, pero no me cabe la menor de que jugará en Europa”, agregó.

Gilberto Yearwood señaló que Jorge Benguché tiene las condiciones para jugar en el extranjero.

Eduardo Bennett, exdelantero del Olimpia y la Selección Nacional, puntualizó las cualidades de Benguché en la cancha.

“Yo lo he visto desde que se formó en el club Infop, creo yo que tiene mucho potencial, pero hay algunas cosas que debe mejorar, como el juego aéreo, pero su edad lo favorece y es un jugador de exportación”.

Juan Flores fue goleador en el Santos Laguna de México en década de 1990, Flores describió las virtudes del Toro.

“Es un jugador que tiene todas las características de un centro delantero, es potente, tiene buen juego aéreo”, comentó.