Según acta arbital, Henry Figueroa amenazó a Óscar Moncada tras su expulsión

San Pedro Sula, Honduras

El defensor hondureño Henry Figueroa se encuentra nuevamente en el ojo del huracán tras salir expulsado en el clásico en donde Marathón perdió 1-2 frente al Olimpia por la jornada 10 del Clausura 2020 de la Liga Nacional de Honduras.

El polémico zaguero central vio la cartulina roja de forma directa al minuto 21 de la primera parte luego de una terrible falta que le cometió al joven Elvin Casildo del conjunto olimpista.

Tras la decisión del árbitro Óscar Moncada de expulsarlo, el futbolista del cuadro verdolaga le terminó lanzando el balón en el rostro al encargado de impartir justcia.

Horas después de lo acontecido, el árbitro hondureño escribió en el acta arbitral lo acontecido e inclusive señaló que Figueroa lo amenazó.

"Henry Figueroa expulsado al minuto 21' por juego brusco grave, una vez expulsado el jugador me lanzó el balón, el cual impactó en mi rostro y me amenazó diciéndome "ya verás lo que te va a pasar hijo de pu.., es la segunda vez que me expulsas, ya verás", redactó Óscar Moncada.

De esta manera el defensor del Marathón podría ser duramente castigado por la Comisión de Disciplina y sería una baja sensible de los verdes que marchan en la cuarta posición de la tabla de posiciones con 18 puntos.