Guardiola: "El Real Madrid ahora es muchísimo más agresivo"

Madrid.



Pep Guardiola, técnico del Manchester City, analizó los cambios de su rival en octavos de final de la Liga de Campeones, un Real Madrid que "ahora es muchísimo más agresivo" y que aseguró "juega muy bien".



"Me acuerdo del 0-4 de Múnich y que aquí (Bernabéu) jugamos un buen partido, igualado, pero llegaron una vez y marcaron. Ahora el Real Madrid es distinto al que conocí, muchísimo más agresivo, aprieta hacia adelante", valoró.



"El Madrid siempre ha tenido jugadores técnicos de alto nivel pero tiene solidaridad que antes no tenia tanta. El juego lo sigue teniendo, juega muy bien, intentaremos hacerles daño en los puntos donde se puede hacer y defendernos bien de sus virtudes", agregó.



Guardiola se mostró feliz por volver al estadio Santiago Bernabéu. "Es un placer volver a este campo, de los más grandes cuando venía como jugador y como entrenador he ganado y perdido. Es un honor y a disfrutar, no queda otra".

Llega con una duda por despejar, el estado de Sterling recién recuperado de lesión al que dijo ve en condiciones de jugar. "Está preparado. Su condición física es increíble. Ya podría haber jugado el último partido pero el médico dijo que tuviéramos cuidado con los dolores musculares. Está listo para volver".



El que no estará es el belga Eden Hazard con el Real Madrid, una ausencia que lamentó Guardiola. "Me sabe mal que no esté", confesó. "Tuve el honor de sufrirlo en Inglaterra, desde fuera tenía una apreciación de él pero viéndole de cerca ves el jugador que es. El Real Madrid ha hecho un fichaje estratosférico que desafortunadamente por las lesiones se ha frenado, pero es joven. Le deseo una pronta recuperación. Estoy convencido de que el Bernabéu lo va a disfrutar".



Por último, mostró esperanza en que prospere el recurso de su club a la sanción de UEFA de dos años sin competir en Liga de Campeones. "Tenemos el derecho a recurrir y yo confío en la gente de mi club que me ha dado explicaciones y me ha enseñado las pruebas. Somos optimistas. Veremos qué sucede". EFE