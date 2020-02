Brayan Beckeles: “A mí me tocará competir para volver a la Selección”

Nashville, Estados Unidos.

Justamente durante su consolidación dentro del 11 titular de Pedro Troglio con Olimpia en el pasado Torneo Apertura en Honduras, en tierras estadounidenses anunciaban la incorporación del lateral derecho Brayan Beckeles al Nashville SC, y su compromiso con este nuevo equipo de expansión será el de colaborar con su granito de arena a formar los cimientos de los de la Ciudad de la Música en la MLS.

“Me siento muy afortunado de escribir la primera página del Nashville en la MLS. Estoy bendecido de vivir este tipo de retos, Dios me ha regalado un don, el cual me ha permitido vivir lindos momentos, y este es solo otro de ellos”, afirmó el defensor de 34 años y mundialista en Brasil 2014.

El exjugador del Vida, Olimpia, Necaxa y Boavista de Portugal nos habla de su nueva experiencia.

¿Cómo se dio la oportunidad de firmar con este club?

Algunos sueños a veces se cumplen, y este era uno de los míos, y se dio. La persona que logró que yo firmara con este club fue el Chino (Roger Espinoza), él es el que conoce cómo se mueve esta liga y me recomendó. Es un futbolista que es muy respetado en este país y una recomendación de él vale mucho. Me ayudó en cada paso del camino, en los trámites de los papeles y todo lo demás, de no haber sido por él tal vez hoy no estuviera aquí.

¿Cómo los altibajos en Olimpia lo prepararon para esta aventura?

No los llamaría altibajos, creo que viví una experiencia nueva en mi carrera, pues en aquel momento durante el inicio del torneo simplemente no estaba preparado para jugar. Allí me di cuenta cómo cambia todo en el fútbol, de repente andas bien y juegas; otras veces ni siquiera te toman en cuenta. Esas situaciones te desafían, y si eres un luchador trabajas, te exiges, ya que el compañero de al lado también anhela jugar. Logré ser tomado en cuenta y alcanzamos el objetivo por el cual regresé al club.

Brayan Beckeles trabaja en plenitud de condiciones con el Nashville SC, equipo que debutará este año en la MLS.

¿Cuál es el motivo por el cual usted no ocupará plaza de extranjero en la MLS?

Desde hace algunos años tengo la residencia americana, ese elemento facilitó mucho más mi llegada. Esta la obtuve gracias a mi mamá, ella reside aquí en Estados Unidos y en su momento aplicó por todos mis hermanos y por mí. Me alegra que gracias a eso el club dispone de más plazas libres, en caso de que contraten más jugadores internacionales.

SELECCIÓN DE HONDURAS

¿Ahora que es legionario de nuevo levanta la mano para integrar la Selección Nacional?

Yo trabajo para el equipo, el torneo pasado no venía jugando. Aunque tuve un buen cierre, por esa irregularidad no fui tomado en cuenta. El que es convocado se lo merece, yo no he andado bien, y si no me llaman entonces seré el primer interesado en que gane Honduras, que llamen al que ande bien. La Selección es de todos los jugadores del país, ahora me tocó verlos y muchos anhelaban una oportunidad, y allí están. A mí me tocará competir para volver.

¿Le ha llamado en alguna ocasión Fabián Coito para explicarle que cuenta con usted o animarle a seguir trabajando tomando en cuenta su trayectoria en la Bicolor?

Creo que él llama a algunos jugadores dependiendo de la personalidad que tengan. En lo personal, no necesito que nadie me motive, soy un jugador maduro y profesional, no ocupo nada de eso. Sé quien soy, lo que he logrado, lo que debo hacer en cada partido y entrenamiento.

Me gusta mantenerme callado y ganarme las cosas trabajando. El profesor Coito sabe quién está trabajando fuerte para volver a ser convocado. He coincidido con él y nunca le pregunté por qué no me ha convocado, tengo muy claro que todo se gana trabajando y él está viéndolo todo.

Beckeles, el día de su presentación en el Nashville SC.

El último hondureño exitoso en el fútbol mexicano fue usted, ¿qué consejo le dio a Denil Maldonado, nuevo futbolista del Pachuca?

Me llena de mucho orgullo que haya llegado a un equipo como Pachuca. Al enterarme de su contratación conversé con él, le dije que no tenga temor porque es un gran jugador, que siga haciendo lo que él sabe, que no necesita cambiar nada. Además, le comenté que con esfuerzo y perseverancia va a alcanzar todos sus objetivos. Con las condiciones que posee se va a hacer de un lugar importante en el fútbol mexicano.

DATOS

29 de febrero, el Nashville debuta en la MLS como local, en el Nissan Stadium, frente al Atlanta United.

66 partidos con la Selección de Honduras ha disputado Beckeles. Además del Mundial de Brasil 2014, ha jugado tres Copa Oro.