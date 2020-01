Estados Unidos y el mundo lloran la muerte de Kobe Bryant

Los Ángeles, Estados Unidos.

Estrellas de Hollywood y famosos del mundo del espectáculo lloran la muerte de Kobe Bryant, leyenda del baloncesto que falleció este domingo a los 41 años en un accidente de helicóptero en Calabasas (Los Ángeles, EE.UU.).

Bryant, que murió junto a otras cuatro personas, no solo triunfó en las canchas de baloncesto como figura de Los Angeles Lakers sino que también fue una gran personalidad fuera de ellas y toda una celebridad en Estados Unidos y el resto del mundo.

Un ejemplo de su éxito al margen de la parcela deportiva fue el Óscar que ganó al mejor cortometraje de animación por "Dear Basketball" (2017).

"Como todos, estoy aturdida y entristecida por la muerte de Kobe Bryant. Mi corazón está roto por su esposa y familia", dijo la presentadora y cómica Ellen DeGeneres en Twitter.

Las redes sociales se convirtieron rápidamente en el lugar elegido por diferentes famosos para rendir tributo a Bryant (su fallecimiento es tendencia mundial en Twitter).

El comediante Trevor Noah y el actor Jeremy Renner coincidieron en la misma reacción: "Esto es desgarrador".

"Simplemente devastada de oír lo de Kobe Bryant. Un atleta extraordinario y un genuinamente amable y maravilloso hombre", expresó la actriz Reese Witherspoon

"¡Descansa en paz Kobe! Mis pensamientos y oraciones están con tu familia", indicó la también actriz Octavia Spencer.

Por su parte, el cantante Bruno Mars afirmó que Bryant fue "un superhéroe en la pista" y dijo estar "seguro de que también lo fue para su familia".

