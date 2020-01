Xavi Hernández confirma pláticas: “Sueño con entrenar al Barça”

Doha, Qatar.

Xavi Hernández ha hablado por primera vez del interés del FC Barcelona para que sea el entrenador del primer equipo en reemplazo de Ernesto Valverde, quien tendría las horas contadas luego de la eliminación de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid.

El entrenador español se refirió al tema tras clasificar a su equipo el Al-Sadd para la final de la Copa de Qatar. El exjugador azulgrana eludió hacer pública cualquier afirmación rotunda, aunque no cerró la puerta a tomar las riendas del Barça.

En la rueda de prensa posterior al partido, el técnico ha respondido a las preguntas de los periodistas que le interrogaron sobre su posible salida del club qatarí con dirección al Barcelona, y sobre la reunión que mantuvo con Éric Abidal esta misma semana, un encuentro que el propio catalán ha reconocido que sí existió.

"No puedo ocultar mi sueño de entrenar al Barcelona algún día, pero ahora mi enfoque tiene que estar en Al-Saad. No puedo hablar de lo que sucede en Barcelona porque respeto al club y a Valverde", declaró Hernández.

Josep Maria Bartomeu quiere a Xavi Hernández para el banquillo del Barcelona.

Y agregó: "Me vi con Abidal porque es mi amigo, pero insisto que toca respetar al Baça y Al-Sadd. Mi objetivo es para el próximo partido. No puedo negarlo, el Barça estuvo aquí para hablar conmigo, también para ver al lesionado Ousmane Dembélé. No puedo hablar sobre este tema y la conversación fue sobre muchos temas, y como mencioné, actualmente estoy centrando en Al Sadd y en el partido final de la Copa de Qatar el viernes".

HAY NEGOCIACIONES

Muhammad Ghulam Al Balushi, director deportivo del Al Sadd, confirmó en el canal televisivo AlKass que hay un canal de comunicación abierto entre el Barça y Xavi. “Hay negociaciones entre Xavi y el Barcelona ahora y le deseamos éxito donde quiera que vaya”, dijo en la previa de la semifinal de Copa qatarí entre el Al Sadd y el Al Rayyan.

La declaración de Al Balushi consolida el comunicado que el club qatarí hizo a través del manager general del club, Turki Al Ali, quien ya este viernes había confirmado las conversaciones y había pedido que el Barça negociase de manera oficial con el Al Sadd.

Las próximas horas serán decisivas en el FC Barcelona, ya que Éric Abidal y Óscar Grau se reunirán nuevamente con Xavi Hernández para arrancarle el sí definitivo para que tome desde ya las riendas del Barça.