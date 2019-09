Pedro Troglio sobre el Olimpia: " Si el domingo no ganás, ya es una alarma"

Tegucigalpa, Honduras.

El entrenador de Olimpia, Pedro Troglio, habló este viernes sobre varios aspectos de su equipo después que sorpresivamente perdiera el invicto y el liderato del torneo Apertura 2019 de Liga Nacional al caer 1-2 ante Platense en Comayagua.

No tiene reparos en aceptar que a nadie le gusta perder, pero también piensa que a su equipo se le ha complicado jugar fuera del Estadio Nacional y hacerlo sin público: "Lógico que a uno no le gusta perder, el fútbol tiene estas cosas y bueno es algo que se nos ha complicado porque no es lo mismo jugar fuera de tu cancha y sin gente", comenzó diciendo.

Estrictamente sobre la actuación de sus muchachos ante el Tiburón dice: "Hemos generado acciones y bueno, dejamos de hacer algunos cosas y luego Platense generó y concretó".

Troglio de inmediato piensa a futuro y aparece enfrente la batalla que tiene que librar ante Real España, " tenemos un lindo partido", dice y casi de inmediato se lamenta "es una lástima porque es un juego sin gente".

TABLA DE POSICIONES

En su opinión al Olimpia le ha afectado jugar fuera de su cancha y sin gente. Y así tendrá que hacerlo ante Real España: "A nosotros nos ha dañado eso, aunque no es excusa porque tenemos plantel para ganar sin gente".

A su próximo rival le dedica elogios pues cree que en funcionamiento no ha sido lo que los resultados reflejan: "El Real España me parece que no ha logrado lo que merece, han errado goles increíbles y creo que están pasando una mala racha de resultados".

Esta vez no adelantó su once y tampoco aceptó tener una alineación de memoria: "No tengo 11, es una mentira lo del 11 ideal. Somos el único equipo que de acá a noviembre va a jugar cada tres días, necesito darle confianza a los demás jugadores", dijo.

Aunque se mostró inconforme con la caída ante Platense, no tuvo reparos en hablar de las consecuencias de una derrota ante la Máquina: "si el domingo no ganás ya es una alarma porque los demás se empiezan a alejar".