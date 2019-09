MisterChip advierte a Honduras antes del juego ante Chile: "Jamás debería haber acordado este amistoso"

San Pedro Sula, Honduras

La selección de Honduras se enfrenta este martes a Chile en duelo amistoso a disputarse en el estadio Olímpico de San Pedro Sula a partir de las 7:30 PM, horario hondureño.

Pese a que es un juego de preparación, el encuentro es vital y podría generar consecuencias positivas o negativas en el ranking Fifa.

Es por ello que este lunes el estadígrafo español Alexis Tamayo, mejor conocido como MisterChip, ha lanzado su advertencia a la selección de Honduras ya que peligra de perder su puesto en la Hexagonal Final de la Concacaf si en un caso pierde ante los chilenos.

"Honduras jamás debería haber acordado ese amistoso. Tienen mucho más que perder que ganar. Este tipo de errores son los que te pueden dejar fuera de un Mundial. Cuesta mucho entender que la Federación de Honduras haya aceptado jugar ese partido, pero ellos sabrán", fue el mensaje de MisterChip en su cuenta oficial de Twitter.

Y añadió: "El tema no es si vais o no vais a ganar. El tema es si Honduras necesitaba o no jugar ese partido y la respuesta es no. Luego pasa lo que pasa y viene el llanto y el crujir de dientes. Es una irresponsabilidad haber acordado ese encuentro. Más claro no te lo puedo decir".

En el último ranking Fifa la selección hondureña aparece como la quinta del área de Concacaf y abajo de la H aparece El Salvador.

Por arriba de la Bicolor están México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica; por lo que hay que recordar que las sextas primeras selecciones son las que estarán disputando la hexagonal de las eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022.

