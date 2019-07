Beckeles llega al Olimpia con la intención de quedarse

Tegucigalpa, Honduras

Brayan Beckeles, exjugador del Necaxa de México, se integró este martes a los entrenamientos de Olimpia en Amarateca, Francisco Morazán y no descartó quedarse en el equipo blanco que dirige el argentino Pedro Troglio para el venidero torneo Apertura 2019-20 de la Liga Nacional.

"Sí hay pláticas y la verdad es que van bien avanzadas y esperemos que se concrete", comenzó diciendo el carrilero que fue novedad en el equipo blanco.

Beckeles asegura que las ofertas del extranjero no son tan claras y por eso se ha unido al Olimpia.

"Si las ofertas no llegan y no se hacen concretas entonces no valen tanto la pena, aprovechar este momento, Olimpia me ha abierto las puertas para estar acá. Si el día de mañana pasa otro cosa veremos, hoy por hoy estoy pensando en entrenar y estar aquí en Olimpia", afirmó.

El jugador adelantó que de llegar a un posible acuerdo con la directiva Melenuda se puede cerrar en las próximas horas.

"Creo que esta semana se puede arreglar todo, puede ser hoy, puede ser mañana, esperemos que todo se de, de mi parte estoy muy contento, acá me fue muy bien en mi carrera, me siento comprometido", dijo.

Beckeles ya tuvo pláticas con Pedro Troglio y también con Osman Madrid, vicepresidente del León. Todo parece indicar que habrá acuerdo para que el futbolista se quede.