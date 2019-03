Álvarez, sorprendido por su despedida del Tiburón ante el viejo León

Puerto Cortés, Honduras

Edgard Anthony Álvarez, leyenda del Platense y de Puerto Cortés aseguró este miércoles a LA PRENSA que su despedida el próximo domingo en el estadio Excélsior fue algo que le sorprendió, ya que no pensaba que esto ocurriera en este torneo.

"Estoy muy sorprendido, en realidad no me lo esperaba y esta semana la organizadora del evento (Bartola Fuentes) me da esa noticia y después de que la recibo me siento muy contento", comenzó diciendo.

Pese a que que su homenaje era algo que ya se tenía planificado para este torneo, Álvarez contó que el club le inscribió como jugador del plantel desde el inicio de la actual campaña, pero no se imaginó que fuese ante el Olimpia por la jornada 13.

"Se me inscribió desde el inicio, me habían dicho que se iba a dar, pero no pensé que iba en serio. Ahora ya está todo preparado y lo que me queda es esperar el domingo. Esto me deja una sensación muy agradable", contó.

"Estoy muy agradecido con la junta directiva y con toda la afición porteña por esta despedida que se me va a hacer. Hay que disfrutarla. Este club significa mucho para mí porque gracias a él pude estar en la Selección Nacional y salir al extranjero, fue mi vitrina", añadió.

Álvarez, exjugador de los clubes italianos Cagliari, Roma, Messina, Livorno, Pisa, Bari y Palermo, también tuvo pasos por el fútbol uruguayo y rumano; fue legionario durante 13 de los 22 años de su carrera. Fue mundialista con Honduras en Sudáfrica 2010.

El 'Expreso de Puerto Cortés' recordó su debut con el tiburón en 1996 y aseguró que lo recuerda como si hubiese sido ayer.

"Sentí nervios al inicio pues yo tenía apenas 16 años en mi debut. En ese tiempo estaba en el equipo el profesor Alberto Domingo Romero, él fue quien me dio la oportunidad de jugar en primera división", rememoró.

"Lo recuerdo, fue una sensación bonita porque desde pequeño mi sueño fue ser jugador y en ese momento nació mi carrera", concluyó el 'Mosky', ahora gerente deportivo de los escualos.

Platense informó que para su juego del próximo domingo ante Olimpia, el jugador recibirá una placa de reconocimiento, un gafete para distinguirlo como eterno capitán y tendría minutos en el encuentro. Por su parte la afición prepara coloridas mantas, pancartas y luces para su adiós.