Motagua propone al argentino Jonathan Rougier para la selección de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

Juan Carlos Suazo, vice-presidente de Motagua, aseguró que están trabajando para que en los próximos meses se de la naturalización del portero argentino Jonathan Rougier, a uien considera un fuerte candidato para proteger el marco de la selección de Honduras.

"Son situaciones que se dan, Jonathan Rougier es el mejor portero del país. Pronto comenzaremos con los trámites de la nacionalización para que sea una opción real en el marco de la Selección de Honduras, creemos que se lo merece. Nosotros lo renovamos hasta el 2022 y esperamos que el entrenador que venga pueda disponer de él" dijo JC Suazo.

"Vamos a hacer todas las diligencias para ver cuáles son los requisitos (de la naturalización), él me ha dicho que tiene intenciones de ser hondureño. Yo creo que todos queremos que nuestra selección destaque. Tenemos carencias en el marco y los que están jugando no lo hacen a nivel de Jonathan o de Buba López. No somos el primer equipo que naturaliza jugadores para su selección", indicó.

Cabe señalar que para obtener la nacionalidad hondureña uno de los requisitos es haber vivido cinco años interrumpidos en el país y en el caso de Rougier llegó a inicios del 2017 al fútbol hondureño.

Traspasos en Motagua

En el orden económico que es su especialidad, Juan Carlos Suazo indicó que Motagua está ganando dinero por los traspasos de Rubilio y Henry Figueroa al fútbol de Costa Rica.

"Los traspasos de Henry Figueroa y Rubilio Castillo son estratégicos, Henry necesitaba salir del club y del fútbol nacional porque es un consolidado en la Selección Nacional. Creemos que la liga tica tiene un nivel más alto que el nuestro y puede tener mejores opciones allá. Motagua mantiene el 40% de su ficha", señaló.

"Con Rubilio se logró llegar a un acuerdo con el Saprissa y todo por las buenas relaciones que manejamos con los clubes ticos. Ustedes ven que en las pretemporadas viajamos nosotros a Costa Rica o vienen ellos acá a foguearse. Motagua es dueño del 30% de la ficha de Rubilio".

Y añadió: "Estamos viendo las posibilidades de abrir nuevamente el mercado en la MLS. Félix Crisanto está haciendo un gran trabajo en Lobos BUAP y esperamos consolidar una venta. Nosotros queremos que entren recursos porque".

Por último se refirió a la posibilidad de hacerle algunas mejorías al estadio Nacional de Tegucigalpa.

"Llevamos seis meses trabajando a nivel de Fundefut (Olimpia y Motagua) y a la par con el Gobierno. Esperamos definir un esquema para hacerle las inversiones necesarias al estadio Nacional a nivel de comodidad, cancha e iluminación. Nosotros queremos que el estadio sea más amigable y que puedan regresar las familias al estadio".