Keosseián confirma a Wilson; sigue sin descartar a Costly

Tegucigalpa, Honduras

Los merengues del Olimpia están a cuatro días de su debut en el torneo Clausura 2018-2019 y su técnico Manuel Keosseián aseguró este martes que el plantel tiene claro su objetivo: ganar la corona de campeón.

Manolo a su vez anunció que vendrá un refuerzo extranjero más y habló de los casos de Carlo Costly y Wilson Palacios.

¿Está listo el equipo para su debut ante el Vida?

Si, ya tengo el equipo definido y solo resta en esta semana acentuar los trabajos para que se tenga buen funcionamiento a pesar que habrán algunos nombres nuevos.

¿Cómo queda el caso de Carlo Costly?

Carlo Costly no está aquí, yo no sé como queda el caso de él. No soy yo el que le tiene que hacer la propuesta, no he tenido contacto con él y en este momento están los que están.

¿Usted dijo que le interesa todavía?

Claro, seguramente le llegó a él esa opinión mía, pero no he tenido respuesta. No está descartado, pero para el domingo si está, porque el equipo del domingo va salir de los que están aquí.

¿Hay espacio para él o ya está cerrando filas?

Ahora ya estamos cerrando filas, hubiese esperado tener algún contacto, pero no lo he tenido. Siempre en la mente mía están lo muchachos que están aquí y lo que no están no.

¿Habrá otros movimientos habrán en el plantel?

Habrán bajas y cuando sea el momento lo van a saber, pero seguramente tres o cuatro más va a ver.

¿Cuándo define con el plantel que se queda?

Yo ya lo definí, ya lo hemos hablado con la gente de Olimpia. Solo falta oficializarlo y que los muchachos tengan la posibilidad de ir a otro equipo.

¿Wilson Palacios es del interés suyo?

Wilson se va quedar en Olimpia porque yo quiero que se quede. Seguro que no está para jugar ahora, quizás ni dentro de un mes, pero quiero que esté con nosotros.

¿Vendrán más extranjeros?

Uno más, en el medio. Todavía no está porque no está concretado. Hoy llegan los dos extranjeros y en la semana hay dos o tres opciones, pero no está cerradas.

¿Le apunta a un Olimpia de buen gusto con buen fútbol?

Si, necesito que la gente de Olimpia se sienta a gusto con su equipo. Olimpia tradicional fue de un estilo y vamos a tratar de recuperarlo. Estoy armando un equipo para campeón,Olimpia siempre se armó para campeón, lo que pasa que todos los técnicos tenemos distintos gustos de características de jugadores.

El olimpismo quiere a Donis, ¿Tendrá más participación?

Yo también lo quiero a Donis y está mejor que el torneo pasado. Para mí es alguien que le va portar mucho al equipo y hay que darle la oportunidad.

¿Los jugadores que vinieron de la UPNFM se quedan?

Pinto se queda también y capaz que el domingo juegan los tres (Pinto, Benguché y Álvarez) son jugadores de Olimpia y han demostrado buenas cosas.

¿Que zonas del campo va reducir piezas?

Quedan dos posibles incorporaciones, un extranjero y un nacional. Uno es (Kervin) Arriaga y otro es un volante ofensivo.

¿Ya está confirmado Arriaga?

No, yo había hablado que me interesaba, pero no han llegado las negociaciones. Si no llegan no llegan nos quedamos con lo que tenemos.

En las practicas he visto que Canales no ha sido tan utilizado, ¿Podría salir?

Canales necesita jugar y aquí va tener pocas posibilidades, tiene que definir esa situación porque es un buen jugador y un excelente profesional, pero si no va tener muchas opciones.

¿Y Carlos Will si sigue en el equipo?

Si, por ahora si.

¿De cuanto será la reducción del plantel?

No vamos a quedar con 25 jugadores con los porteros, es decir dos por puesto.