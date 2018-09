Isco sufre apendicitis aguda y será operado de emergencia

Madrid, España.



El centrocampista del Real Madrid Isco Alarcón sufre una apendicitis aguda y será intervenido quirúrgicamente, anunció este martes el club merengue, que probablemente no podrá contar con el internacional español para enfrentarse al Sevilla este miércoles y al Atlético de Madrid el sábado.



"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Isco se le ha diagnosticado una apendicitis aguda. El jugador será intervenido en las próximas horas", escribió el Real Madrid en un comunicado, sin precisar la duración de periodo de baja del jugador.



El periódico deportivo AS señala una baja que podría alcanzar un mes, mientras que Marca estima que estará de baja "las próximas semanas".

LEA: ¡Hondureños y bellezas! Lo que no se vio en TV del premio The Best



"Esta mañana ha llegado con molestias y va a tener que operarse. Desearle que vaya bien y se recupere pronto. Todas las bajas son malas noticias. Desearle una pronta recuperación", explicó el entrenador Julen Lopetegui en conferencia de prensa.



Esta baja se añade a la del lateral Dani Carvajal (contractura), y es un golpe duro para Lopetegui en una semana complicada, con duelos ante el Sevilla y el Atlético de Madrid, antes de acudir a Moscú para enfrentarse con el CSKA en Liga de Campeones.



En ausencia de Isco, el técnico vasco podría dar su confianza a Dani Ceballos en la medular. AFP