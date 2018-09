Figo: "Cristiano fue impresionante para el Madrid, pero la vida sigue"

San Lorenzo de El Escorial (Madrid).



Luis Figo, exjugador portugués del Real Madrid, opinó este jueves que su compatriota Cristiano Ronaldo fue "un jugador impresionante" para el conjunto blanco, aunque admitió que "la vida sigue" y los nuevos también "marcarán la historia".



Figo dio su punto de vista acerca de este nuevo Real Madrid de Julen Lopetegui sin el portugués Cristiano Ronaldo, ahora en las filas del Juventus.



"El Madrid juega muy bien y hay que estar felices después del rendimiento de partidos como el de la Ronaldo. El Real Madrid es el actual defensor del titulo y tendrá como objetivo principal revalidar el titulo y hacer buena temporada en Liga de Campeones", comentó Figo, que habló sobre la expulsión de Cristiano en el partido contra el Valencia.



"La expulsión de Cristiano es un poco exagerada. Al final de cuentas no creo que haya hecho algo tan importante como para ser expulsado. No sé lo que el árbitro puede haber visto, pero por la televisión es complicado de analizar", señaló.



Figo, al igual que Cristiano, también pasó por el Real Madrid y salió del equipo español para jugar en la Liga italiana.



"Siempre se va a comparar porque Cristiano ha marcado una época en la historia del Real Madrid. En este momento ya no está, así que las comparaciones existirán. Fue un jugador impresionante, con grandes números, pero la vida sigue. El presente es de los que están y seguramente marcarán la historia", comentó Figo, que acudió este jueves a un torneo de golf solidario en San Lorenzo de El Escorial.



Por último, Figo dijo que el francés Antoine Griezmann es "un grandísimo jugador, cada año va mejorando, ha hecho una temporada fantástica".