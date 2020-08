"Judas y el Mesías negro": un filme basado en hechos reales

Estados Unidos.

Warner estrenó el tráiler del filme Judas y el Mesías negro, dirigido por Shaka King y que trata acerca del asesinato del activista afroamericano Fred Hampton, en 1969.

Basado en una historia de Will Berson, Shaka King, Keith Lucas y Kenneth Lucas (The Lucas Brothers) y con un guion de Will Berson y Shaka King con este último como director, Judas y el Mesías negro es protagonizada Daniel Kaluuya (Get Out) quien se mete en la piel de Fred Hampton.

En la cinta también comparten créditos LaKeith Stanfield (Atlanta) como William O ‘Neal, Jesse Plemons (Vice), Dominique Fishback (The Deuce), Ashton Sanders (Moonlight) y Martin Sheen (Grace & Frankie).

El activista Fred Hampton en una foto de archivo.

La trama



En 1968, un joven y carismático activista llamado Fred Hampton se convirtió en Presidente de Illinois del Partido Pantera Negra, que luchaba por la libertad, el poder de determinar el destino de la comunidad negra y el fin de la brutalidad policial y la matanza de personas de raza negra.

Esto lo puso directamente en la línea de fuego del Gobierno de Estados Unidos, el FBI y la policía de Chicago.



Enfrentando la posibilidad de ir a prisión, el FBI le ofrece a William O’Neal un trato: si se infiltra en Pantera Negra y proporciona información sobre Hampton, saldrá libre.

MIRA: Disney negocia que Tom Hanks sea Geppetto en la nueva versión de "Pinocchio"

O’Neal acepta el trato. Ahora, dentro del Partido Pantera Negra, O’Neal vive con el temor de que su traición sea descubierta incluso mientras sube de rango.

Se espera que la cinta llegue a los cines en 2021.

Mira el tráiler: