Suegro exige que los padres del novio de su hija le pidan permiso

Hola, Doctora Corazón, me gusta mucho tu sección y quiero que me des un consejo.

Ando con una mujer buena, pero pasó algo hace tiempo. Resulta que fui a pedir su mano y su padre dijo que mi palabra no vale, que tenían que ir mis papás.

Eso me incomodó porque ella y yo somos mayores de edad, ella tiene 24 y yo 25. Después de eso ha habido problemas entre los dos, pues peleamos mucho.

¿Qué puedo hacer? La amo pero me siento autosuficiente para responder por ella y no me gusta lo que su padre piensa, al parecer ella opina igual porque no le ha dicho lo contrario.

RESPUESTA

Querido Adrián, me alegra que te guste mi sección, gracias por decirlo. Ahora te pregunto ¿y por qué se pelean tú y esa buena mujer?, ¿por qué discuten?

Más que tu palabra valga o no, necesitas aceptar que los papás de esa buena mujer han sido educados a la “antigüita” y las peticiones de mano para que sean de “a deveras” las hacen los padres.

De esa manera, unos y otros conocen a la familia a la que van a pertenecer políticamente. ¿Qué le ves de malo a eso?, ¿por qué te molesta tanto?, ¿acaso tus padres no merecerían también participar en tu cambio de estatus?

Además, eso me dice de ti y de esa buena mujer que nunca hablaron sobre la manera en que se haría la “pedidera de mano”, aunque ustedes ya hayan tenido intimidad.

Si hubieran hablado profundamente, habrías sabido que los papás de ella esperaban a los tuyos para darle “solemnidad y seriedad” al asunto.

Hay que entender que al aceptar a alguien como pareja, también debemos darnos una asomadita a ver cómo es su familia y poder ver lo que nos espera al tomar la decisión del matrimonio o de vivir juntos.

¿Qué puedes hacer? Pues si realmente esta buena mujer te interesa, dile a tus papás que te acompañen a hacer la ceremonia oficial de “pedidera de mano”.

Insisto ¿qué ves de malo en el ritual? Es sólo un ritual y es significativo para los padres de esa buena mujer.

Y de pasada, te recomendaría que aprendan a comunicarse tu pareja y tú, porque el reto de una pareja no es no pelearse sino discutir para llegar a acuerdos que los dejen satisfechos a los dos. Hay que negociar y lograr un ganar-ganar.