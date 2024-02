Su esposa fue infiel y no sabe qué hacer

Hola, doctora Corazón. Te cuento mi problema. Mi esposa me estuvo engañando, me enteré porque hace días tuvo una llamada en la madrugada y me dolió bastante lo que este hombre le decía y lo que ella contestaba.

Le reclamé, lo negó y me dijo que no me metiera en sus cosas. La quiero pero la odio, no hay momento en que no esté pensando cómo habrá sido su intimidad con otro hombre

Mi pregunta es ¿la perdono o me separo de ella?

Beto

Respuesta

Querido Beto, te hago una pregunta, ¿ustedes tenían intimidad? Por otro lado, además de mantenerla ¿qué hacían ustedes como pareja?, ¿cuándo se dedicaban tiempo a ustedes mismos? Dices que la amas, ¿cómo se lo demostrabas? ¿Qué hacían para alimentar su relación de pareja?

Y, por otro lado, entiendo perfectamente cómo puedes sentirte por lo que hizo tu mujer y se vale que la perdones o no. Todo depende de cómo quieres vivir tu vida hacia adelante: Con odio de aquí hasta que te mueras o rescatando el amor que dices tenerle a la madre de tus hijos.

Muchas parejas superan los resbalones sexuales de su compañero o compañera, cuando logran revisar qué impulsó la situación y deciden dejar atrás lo ocurrido y seguir adelante con otro tipo de acuerdos. Puede serles útil ir a terapia de pareja. Pueden lograr perdonarse o pueden decidir separarse sin quedar mal. Te recuerdo que tú escogiste a esa mujer como pareja.

