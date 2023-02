¿Qué hacer si te enamoras de alguien en la oficina?

Te empiezas a enamorar de una persona en el trabajo porque pasas más tiempo ahí que en cualquier otro lugar y sucede. El amor en la oficina no es prohibido, pero podría afectar tu imagen profesional o costarles el trabajo si no separan su relación amorosa de la laboral.¿Qué dicen las políticas de la empresa sobre relaciones entre compañeros? Debes investigarlo.

Primero, si tu empresa tiene una política al respecto, síguela. Esto significa que si explícitamente están prohibidas las relaciones de pareja entre compañeros, entonces no lo hagas. Algunas organizaciones solo prohíben las relaciones de pareja cuando existe una relación vertical entre los involucrados, sea directa o indirectamente. Algo muy importante es que lleguen a acuerdos desde cómo separarán la relación profesional y la amorosa hasta cómo actuarán cuando el noviazgo termine, sugiere el psicólogo Mario de Dios Yépez.

Hacerlo público. ¿Debo revelar que salgo con un compañero de trabajo? Que te acerques o no a tu jefe directo o al área de Recursos Humanos a hablar respecto a tu relación dependerá de factores como:

1. Políticas de la empresa. Si cuando fuiste contratado la compañía te indicó qué políticas tienen respecto a las relaciones interpersonales, cumple con ellas. Si no te lo han dicho, acércate al área de Recursos Humanos para consultar al respecto.

2. Conflicto de interés. Si la relación se presta a un probable conflicto de interés o a que se acuse de favoritismo a alguno de los dos involucrados, notifícalo.

3. No hay una política. Si la empresa no tiene una política al respecto, pero quieres tener la consideración de platicarlo con tu jefe, hazlo y establece los límites de lo profesional y lo privado. Al final, tu trabajo hablará por ti. En general, y aunque no esté prohibido por la compañía, no se recomienda establecer una relación de pareja con tu jefe directo, subordinado directo ni con alguien que forme parte directa de tu equipo de trabajo.