Señales para identificar una relación tóxica

Silvia Congost, reconocida psicóloga internacional, ofrece claves para identificar rasgos tóxicos en nuestra pareja y revela las principales señales de alarma que indican que podemos causar o sufrir algún tipo de maltrato psicológico.

También habla de los límites, el apego y la capacidad que tenemos cada uno de nosotros para acabar con ese tipo de situaciones.

Se ha extendido la idea de que no existen las “personas tóxicas”. Cada vez son más los terapeutas que se suman a está corriente y defienden que se le atribuye a cualquier persona que tenga dificultades relacionales. ¿Consideras que existen las personas tóxicas en las relaciones amorosas?

Por supuesto que hay personas que son tóxicas para otras. Podemos estar en una relación y tener valores distintos. Si yo estoy cerca de esa persona y eso hace que me sienta mal, me genere angustia, por la manera de ser o la manera de tratarme... Eso no significa que esa persona sea tóxica en sí misma, pero para mi, es tóxica.

Al igual que cuando yo ingiero nueces, y soy alérgica a las nueces, para mi son tóxicas, pero para ti es posible que no lo sean. Una persona puede ser tóxica para ti, pero no para otros.

Entonces, ¿se podría emplear de una manera genérica la acepción de ‘personas tóxicas’? ¿O esa toxicidad solo se genera entre ciertas personas incompatibles?

Sí, claro. Luego también nos encontramos con otras personas con un perfil narcisista o un perfil psicopático (por ejemplo), o personas que estén con quién estén van a destruir a sus parejas, a quien tengan al lado. Porque están dañadas. Esas personas sí que son tóxicas. Bien porque puedan padecer un problema mental o porque tienen un problema de infancia. Un problema que ha derivado en un trastorno de personalidad, o lo qué sea... pero son personas que se consideran tóxicas porque a quien tengan al lado lo van a destruir siempre.

Por ende, hay que alejarse de esas personas y aprender a identificarlas. Nos ayudará y nos ahorrará muchísimo sufrimiento.

¿La mayoría de las personas carecemos de educación psicosocial para identificar este tipo de conductas? ¿O son otros los factores que influyen en la dificultad para romper los vínculos insanos?

No hay que olvidar que en una relación tóxica hay uno que hace y otro que permite. Si tu has hecho tu trabajo, te han educado -algo que no sucede- y sabes identificar las señales que te indican que esa persona es tóxica, debes que coger tus maletas e irte.

El problema es que no nos educan, no lo identificamos y llega un momento en el que cruzamos esas líneas y estamos atrapados. No es que seamos culpables por no identificarlo. Aunque sea de manera inconsciente, nosotros nos hemos quedado ahí, y nosotros hemos permitido eso. Al final te acabas convirtiendo en una víctima porque te están destruyendo. Pero claro, uno mismo es quien tiene la responsabilidad de irse de al lado de alguien que te está dañando, por eso yo siempre digo que la responsabilidad es de cada uno.

Ahora bien, no te has dado cuenta, porque nadie te ha enseñado nada de todo esto. Por eso hay que enseñar sobre este tema y las señales que nos lo indican pues son los malos tratos.

¿Cuáles serían esos “malos tratos” de los que nos hablas? ¿Podrías darle algunos consejos a nuestros lectores?

Claro. Fundamentalmente el maltrato psicológico, y tenemos que aprender a identificar el maltrato psicológico. Porque que alguien te falte el respeto; que alguien se ría de ti de manera despectiva; que alguien te ningunee; tener a alguien que, por ejemplo, cuando se enfada deja de hablarte durante varios días. Esto son formas de maltrato psicológico en toda regla.

También cuando una persona te castiga; cuando considera que te portas mal con cosas que pueden parecer insignificantes, pero que a ti te hacen daño; o cuando ve que estás mal y en su respuesta no hay compasión. Todo eso son señales de que no te están tratando bien. No tendríamos que hacérselo ver a esa persona ni pretender intentar cambiarlas. En su lugar, nos tendríamos que ir cuando nos topamos con alguien así.

¿Existe algún tipo de esperanza para aquellas personas que se encuentren encerradas en este tipo de relación y no quieran marcharse?

Bueno, si bien es cierto que tu no puedes obligar a nadie para que vea su problema, es posible ayudar en algunos casos. Aunque una persona que no asume su problema perciba que está mal en algún momento y decida compartirlo. Entonces, ahí va muy bien darle un libro; recomendarle escuchar a una persona experta en el tema; decirle que acuda a determinada conferencia; o escuchar un podcast psicoeducativo.

Acudir a terapia también ayuda. Si ya lo has intentado antes y no ha funcionado, tiene que ser un tercero el que le ayude a hacer este ‘click’. Con esas personas que niegan su problema, hay que aprovechar el momento en el que están mal para poner una pequeña cuña. Si no reaccionan o no apuestan por cambiar, será la vida quien les va a ir llevando hasta que toquen fondo; y tenemos que desvincularnos también un poco, porque sino nos van a arrastrar.

