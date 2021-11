Redacción. La mayoría de las personas que acuden con la psicoanalista Gloria Chávez tras una ruptura amorosa suelen preguntarle:“¿Cuánto tiempo dura este dolor?”

Aunque depende de la historia de vida, la fuerza y resiliencia de cada individuo, salir de ese proceso puede llevar, en promedio, entre dos y tres años, explica la psicoanalista, quien junto con la pintora Elena Climent, realizó el libro Todo parecía estar bien (Trilce Ediciones) que aborda el desamor y sus secuelas.

Por eso es necesario que las personas aprendan a trabajar y aceptar el duelo que deja una pareja cuando termina la relación, sostiene, pues se trata de una vivencia dolorosa porque se experimenta como rechazo.

“El rechazo es lo que puede desestabilizar por completo tu percepción de ti, tu historia, tu autoestima”, afirma.

Sin embargo, les cuesta más trabajo superar la pérdida a quienes acumulan varias vivencias de rechazo y de abandono. “(Para ellos) no será: ‘Me dejaste por primera vez’, será ‘Me vuelven a dejar’ y cada vez estarás más minado en relación al tema si no lo trabajas y si no sales adelante”.

Acudir con un terapeuta es un paso necesario para sanar, pues te ayudará a comprender por qué reaccionas de cierta manera ante una ruptura amorosa.

Después de la depresión, la negación, la ira y la negociación, finalmente llega la aceptación. Es importante que aceptes la realidad y dejes fluir. El amor no se mendiga, ni se ruega. La vida continúa y es de dignos elegir estar con quien te valora y aprecia estar a tu lado.

“Es importante no entrar a una relación nueva desde la necesidad o desde el miedo a estar sola. Primero debes quererte tú, estar completo tú, para que no te le cuelgues a otra persona”, dice la psicoanalista Gloria Chávez