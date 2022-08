Wendy Nóchez: promotora de la igualdad y la cultura

Redacción. Hace 21 años en una aldea de Jesús de Otoro, Intibucá, llamada “Maye”, cuna fuerte de la población lenca, nació la joven Wendy Vanessa Nóchez Reyes, una hondureña que se identifica como indígena con mucho orgullo, “nos identificamos como indígenas. Tenemos y tratamos de heredar muchas de las tradiciones y costumbres de nuestra cultura”, afirma Nóchez.

A sus 10 años tuvo que mudarse junto a su familia al casco histórico de su municipio, con la intención de mejorar sus condiciones de vida, en un lugar que le permitiera acceder a la educación, algo que en su comunidad era imposible de tener.

Con la sangre de lucha corriendo en sus venas, pues su madre Ana Josefa Reyes es una mujer campesina que se desarrolló por mucho tiempo en el activismo social y en la defensa de los derechos de las mujeres, una lideresa con trabajo nacional e internacional; mientras su padre Marden Nóchez es salvadoreño y dirigente magisterial.

Desglosar las actividades de Wendy parece una exageración para su corta edad, pero con gran desenvolvimiento destaca en sus asignaciones: activista social, defensora de los derechos comunes, escritora y estudiante de Derecho, una ferviente divulgadora del importante rol de la mujer en la sociedad.

En su juventud aprovecha el tiempo al máximo, distingue las oportunidades y las convierte en oportunidades para otros.

Para Nóchez, los jóvenes tienen mucho potencial, “las juventudes hondureñas son gigantes que están despertando. Digo ‘juventudes’ porque la juventud no es homogénea ni en cuanto a intereses ni a concepciones ideológicas. Todas y todos los jóvenes no vivimos las mismas condiciones de vida y por tanto nuestros intereses tampoco son los mismos. No estamos al margen de la sociedad, y en ellas se refleja también la lucha de clases”.

Defensora de la equidad. Fiel creyente de la igualdad de género, donde hombre y mujer deben convivir por igual en los roles sociales, algo que considera debe de cambiar con las nuevas generaciones enseñándoles desde temprana edad.

“Tenemos que rescatar a nuestras juventudes de los espacios que favorecen las conductas violentas, misóginas, machistas, racistas y patriarcales, para ello me gustaría promover oportunidades de empleo, de educación y salud de calidad, así como propiciar espacios de organización, participación y empoderamiento juvenil”, detalló la visionaria joven.