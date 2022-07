Daniela Cruz: una guerrera al servicio de los hondureños

Daniela se graduó de abogada con orientación al Comercial Internacional en el Centro Universitario Tecnológico (Ceutec-Unitec) en la capital; no obstante, sus aspiraciones, esfuerzo y dedicación la llevaron a estudiar una maestría en Cooperación Internacional al Desarrollo en la Universidad Pontificia Comillas, Madrid, España, y otro máster en Diplomacia y Relaciones Internacionales en la Escuela Diplomática de España.

“La idea surgió por la necesidad que identificamos en el Hospital María, donde tuvimos la oportunidad de conocer algunos bebés con atresia biliar que requerían un trasplante; lo que nosotros podíamos realizar a título personal no era suficiente y, a través de una fundación podríamos tener mayor alcance e impacto”, expresó.

“Fui desahuciada recién graduada de abogada , cuando empezaba una vida profesional, cuando tenía muchos sueños y metas; fue muy duro, pero no limitó mis aspiraciones en absoluto, sino que me fortaleció y, mientras pasaba el tiempo, aprendí a vivir con ella”, afirmó.

“En 2018 realicé algunas consultas a expertos en el exterior para tener respaldo e ingresamos la solicitud formal en 2019, no obstante, obtuvimos la resolución de la personería jurídica hasta junio de este año”, explicó.

Y, por otro lado, mi papá, Francisco Cruz , siempre ha sido un hombre muy servicial, con la disposición de apoyar a todos. personifican el dicho: “El que no vive para servir, no Ellos sirven para vivir”.

“A los 18 años, cuando comencé a trabajar en un Organismo de Cooperación Internacional en Honduras , confirmé que era lo que quería hacer de mi vida y así me fui involucrando en actividades relacionadas con los derechos del niño, al finalizar mi grado realicé mi tesis sobre el cumplimiento del derecho a la protección de la niñez en situación de vulnerabilidad en Tegucigalpa ,

Con respecto al balance entre las diferentes facetas o roles que tengo, solo puedo decir que “el tiempo es algo que se crea” es una cuestión de organización. Sin duda, la persona que dice que no tiene tiempo para determinada acción, es porque no quiere hacerlo.

Siempre planifiqué mi vida, he tenido muchos sueños y metas; puede que haya tenido que redirigirlas en algun momento y, los objetivos pueden haber cambiado en forma pero no en fondo, la esencia siempre se mantiene.

Daniela enfrentó la pérdida de su mamá el año pasado a causa del covid-19, “puedo decir que ha sido más duro que la primera situación, es algo que no se supera, solamente se aprende a vivir y esto incentiva mi lucha por el sistema sanitario del país”.

Todo lo que digas que sea acorde a tus acciones para que exista coherencia entre ambas cuestiones y, sobre todo, se compasivo, no hagas caso omiso de las situaciones que surjan a los que se encuentran a tu alrededor y, en este caso, a los hondureños/as en situación de vulnerabilidad , estudia y trabaja por y para aquellos que lo necesitan, aunque te encontré en otro país”.

2. “Se perseverante y resiliente. En muchas ocasiones la vida te coloca en posiciones difíciles y se presentan problemas que parece que no tendrían solución; no obstante, son pruebas de que te fortaleces de alguna manera, si las ves desde una perspectiva positiva y actúas de forma diligente, con perseverancia, con constancia y con resiliencia ... de ello, podrás extraer muchos frutos”.

El encontrarte en un país lejano, donde no conoces a nadie cuando recién ha llegado y donde existen muchas diferencias culturales, sin duda, no es fácil; sin embargo, en muchas ocasiones es la única forma de tener mejores oportunidades en diferentes proximidades, si sabes sacarle provecho. ¡Que el miedo nunca te paralice o limite!”

1. “No tengas miedo de salir de tu zona de confort. Estamos acostumbrados/as a mantenernos donde nos encontramos más seguros, con nuestra familia y/o amigos, sin darnos cuenta, que tal vez eso no nos deja crecer tanto personal como profesionalmente.

MENSAJE ESPECIAL A LOS PACIENTES CON HEPATITIS

La vida no acaba con un diagnóstico, no se dejen vencer por una opinión médica fatalista, por un comentario discriminatorio o por el estigma social, el cual directamente relaciona cualquier hepatopatía con el alcohol, sin saber que, muchas tienen etiología genética, hereditaria, autoinmune , etc.

También que existen enfermedades “poco frecuentes” del hígado y vías biliares como la Atresia Biliar, Hepatitis Autoinmune, Colangitis Esclerosante Primaria, cuya prevalencia se manifiesta preponderantemente en el sexo femenino.

Exijamos el cumplimiento del derecho a la salud, servicio y atención médica de calidad, terapias y tratamientos actualizados, basados en evidencia científica, un equipo de profesionales de la medicina especializada, multidisciplinar y humanizado; alcemos nuestra voz por un sistema sanitario a través del cual gocemos de los más altos estándares existentes.

Y, finalmente, agradezcamos por cada día, valoremos a nuestras familias, amistades, el tiempo, el hoy y que mejor forma de agradecer que apoyando causas como la que FUNHEPA tiene, busquemos el beneficio colectivo, no individual.