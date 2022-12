Mónika Cartagena: promotora del arte y la belleza

Amo a Honduras con todo mi corazón. Amo la gente más que nada. Siempre me hacen sentir bienvenida.

Practique mucho la pasarela. No se preocupe tanto por los peinados, pero el maquillaje sí es importante. Y siempre bien vestida. Dar la mejor imagen de Honduras posible.”

“Lo primero es para la salud mental: ¡diviértase! No vaya con metas, solo haga lo mejor que pueda y no se estrese tanto porque la paz mental es primordial. Es correcto dar lo mejor que uno pueda dar.

Mónika, aunque nació en Estados Unidos, sus padres hondureños le inculcaron su amor por Honduras.

Con las películas que he hecho he logrado llevar caras hondureñas a cines extranjeros y eso me llena de orgullo. Ahora queremos poner una marca fuerte en el mundo de la belleza femenina. Creo que las catrachas tienen mucho que aportar.”

EMPRENDEDORA

Mónika, además de reina de belleza, es empresaria, modelo, cantante y productora de cine. Produjo la película navideña “¿Y los tamales?” y “Sambo Creek: el regreso de la llorona” .

Su incursión en el cine se debe a su deseo de promover este arte. “Más que nada como productora, ya que soy muy buena para llevar proyectos a cabo. Más que nada por eso lo hice y porque las películas de Honduras no son conocidas afuera del país. Pero necesitamos crecer mucho más en esa industria y para eso se necesita bastante apoyo.”

Como estamos en temporada navideña, Mónika invita a nuestros lectores a ver “¿Y los tamales?”. “La película la estrenamos en el 2017, pero ya está en YouTube, es una buena fecha ahorita para verla.”