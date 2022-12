¿Posparto en Navidad? estos son los cuidados que debe tener

En el caso de las que tienen cesárea, puede ser que la herida les cause cierta incomodidad, por lo que se recomienda una higiene total para evitar infecciones, pero si siente mucho frío, puede bañarse con agua tibia y usar productos esterilizados para limpiar la zona”, señala Bustillo.

Se sabe muy bien que el mes de diciembre se caracteriza por ser frío, y es probable que la mujer en posparto sea más sensible.

Y en estas fiestas se recomienda no caer en la tentación de los tamales , las carnes muy condimentadas y, sobre todo, el alcohol”, sugiere la experta.

“Una mujer que está atravesando el posparto debe ser consciente de que no puede comer cualquier cosa por salud de ella y de su bebé, ya que muchos de los nutrientes van al torrente sanguíneo que luego va a la leche materna.

DESCANSO Y REUNIONES FAMILIARES

Es normal sentirse fatigada o irritada después del parto, por lo que el descanso es uno de los aspectos más importantes.

Debe procurar organizarse bien en Navidad, no es el momento ideal para ser la anfitriona de la fiesta.

Por lo que no debe forzarse en cocinar, decorar o estar pendiente de los demás invitados, su prioridad es usted y su bebé.

Si acostumbra celebrar en su casa, deje que otros hagan el trabajo y reduzca la cantidad de visitas, pues el bebé tampoco puede estar siendo incomodado por muchas personas que quieran estarlo cargando.

Tampoco es idóneo hacer viajes largos para visitar si no ha cumplido las 8 semanas posparto. No se desvele, duerma cuando su cuerpo se lo pida y use ropa cómoda, de algodón para que pueda transpirar.

Por otro lado, la ginecóloga asegura que no se recomienda tener actividad sexual durante el tiempo del sangrado posparto, ya que la zona íntima está muy sensible y puede sufrir cambios de lubricación, lo que puede ocasionar una irritación dolorosa.

Su pareja debe ser comprensiva y apoyarle tanto en las necesidades suyas como del bebé.