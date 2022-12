Rebeca Rodríguez, lista para brillar en Miss Universo 2023

“Ha sido una experiencia que de verdad ha marcado mi vida, siento que he crecido mucho personal y profesionalmente , así que es una historia que voy a contar por el resto de mi vida porque me ha llevado a ser la persona que hoy en día soy”, dijo.

PERSONALIDAD

Se describe como una persona muy feliz, comprometida y que trabaja por cumplir sus sueños. “Lo que más me gusta de mí, es mi esencia, sé lo que soy, lo que valgo y mis intenciones, es algo que ha tomado mucho tiempo, pero nada ni nadie me lo puede quitar”.

“Hay cosas que se pueden mejorar, quizá tengo que ser más disciplinada porque tengo que cumplir muchas cosas, pero poco a poco lo estoy trabajando y tratando de ser una mejor versión de mí”, manifestó.

SITUACIÓN SENTIMENTAL

“Actualmente no estoy en una relación, y el hombre perfecto para mí sería alguien genuino, buena persona y que tenga buenas intenciones, puras y que me alegre los días, que me contagie de felicidad y me traiga cosas buenas”.

TRABAJO Y ESTUDIO

“Nací en Tegucigalpa y toda mi vida he estado en Honduras, pero en este momento estudio en Estados Unidos, antes trabajaba en un departamento de mercadeo en Miami, pero le puse una pausa para dedicarme a mi título”.

PREPARACIÓN

“Me he preparado en pasarela, con un life coach, voy al dentista, tenemos un doctor que se encarga de mi salud; también he recibido talleres de oratoria. He trabajo con fundaciones en proyectos que desde hace mucho me hacían mucha ilusión y que he logrado”.