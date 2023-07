Diana Sorto, una artista que influye a través de la danza

REDACCIÓN. Iniciar un negocio propio no es asunto fácil en Honduras, los problemas para lograrlo son tantos que imposibilitan las aspiraciones de muchos, ya sea por la solicitud de permisos para operar legalmente, inversión y logística. Pero cuando algo te apasiona eso pasa a segundo plano, la constancia se vuelve disciplina que atraviesa cualquier pared que impida conseguirlo. Para Diana Alejandra Sorto López, una sampedrana de 25 años, esto fue muy difícil.

“Fue mi sueño de toda la vida, yo no quería seguir trabajando para nadie más, queríamos emprender con mi novio; primero pensamos en emprender con una tienda de zapatos; sin embargo, luego nos cuestionamos el porqué no comenzamos con lo que tenemos y manejamos hace tiempo y con lo que tenemos mayor experiencia”. El interés por comenzar con una academia artística no fue resultado de la casualidad, sino que ha sido parte de la vida de Diana. Su centro de enseñanza denominado “Diana Sorto Dance Studio” fue fundado en agosto de 2022.