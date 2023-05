10 puntos a considerar al cambiar de universidad

REDACCIÓN. Al ingresar a la universidad se crea un compromiso, se está poniendo en marcha lo que su familia o uno mismo considera la mejor opción para el futuro. Y en esta decisión tiene cierto grado de influencia la universidad que se escoja. No es en vano que se analiza y compara qué universidad conviene más, si la carrera no está en otra universidad, presupuesto, así como algunos sacrificios como el traslado a otro lado de la ciudad, si hubo que postularse varias veces o no quedó más opción que estudiar en la que se puso como segunda opción.

Las carreras son para apasionados o para comprometidos con aprobar clases, aunque no se disfrute. Hablar de cambiar de universidad en medio de una carrera es un tema complejo para algunos. En ocasiones más relacionado con las típicas dificultades que puede representar: diferencia en los costos, engorrosos trámites burocráticos o la adaptación a una nueva dinámica.