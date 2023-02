La moda con capucha que está triunfando

Quizá algunos se acuerden de Kylie Minogue hace 20 años cantando “Can’t Get You Out of My Head”, pieza musical que fue todo un éxito y donde la australiana seducía con un vestido blanco con capucha.

Esta tendencia fue impulsada por Grace Jones en los años 80 como chica Bond. Ahora han vuelto de manera contundente para este año con firmas que van desde Jean Paul Gaultier hasta Alberta Ferretti y Balmain, pasando por Coperni y Dior. Así, la capucha, ese pedazo de tela que enmarca el rostro, se ha visto principalmente en seductores vestidos de noche; pero también en trajes sastre para llevar a la oficina y, por supuesto, en trajes deportivos.