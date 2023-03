Errores que debe evitar antes de viajar

Aparte que ya era tarde, y la calle no era apta para el carro que andábamos. Es superimportante investigar el estado de la calle más las rutas alternas que hay. En caso de no tener idea de nada, es mejor consultar con un guía de confianza sobre el destino”, sugirió.

También nos cuenta una experiencia de mal gusto que tuvo cuando se perdió en un viaje y lo que aprendió de ella. “Una vez me perdí y llegué a un punto sin señal, iba por la ruta equivocada, gracias a Dios que nos iluminó y supimos que ese no era el camino .

Ellas nos comparten hoy, no solo anécdotas, también recomendaciones para viajar seguro dentro y fuera de nuestro país.

Y no importa si viajamos dentro de nuestro país o fuera, siempre es necesario que prestemos atención a lo que vamos a necesitar porque de lo contrario, nos llevaremos un disgusto que puede afectar lo positivo del viaje .

“Estuve horas y horas esperando, en fin, tuve que quedarme a acampar con mi tienda en una estación de policías, quienes me compartieron comida que les había quedado de Navidad. Fue buena velada, al día siguiente ellos me ayudaron a conseguir jalón para continuar mi camino”.

Estaba buscando unas cascadas muy escondidas que solo los locales conocen. Pude llegar y verlas, con lo que no contaba era que al día siguiente era 25 de diciembre y que cuando quería salir de la montaña no había ningún jalón (carro) pasando”.

Aprendió que debe tener un plan seguro de retorno. “Una vez, para una Navidad fui a una montaña de Olancho y me fui a jalón, ya que quería ver si podía llegar a mi destino de esa manera.

“A veces pensamos que lo que sabemos es suficiente, pero cuando viajamos y miramos diferentes perspectivas podemos cambiar nuestra forma de pensar, ser más flexibles y ver que no todo es como pasa en un solo lugar.

Se levantó la impresión de mi frente, ja, ja, en muchos países no tuve problemas, pero sí tuve serios problemas en países como Camboya , donde tienen menos tecnología para comprobar la autenticidad de los pasaportes”, explicó.

Finalmente, Isabella Arévalo , nos explica cuán importante es saber las políticas y condiciones migratorias del país al que se va o donde se hará escala: “cuando recién me dieron mi pasaporte antes de irme a vivir a Corea del Sur, la impresión de mi foto salió defectuosa y no dije nada.

-- Viajar es cultura y empatía --

Viajar es una experiencia que marca vidas. Para Arévalo, ella es la sumatoria de todos los lugares y personas que ha conocido.

“Los viajes han sido la mejor escuela que he podido tener. Ninguna aula podrá enseñarte lo que una vivencia hace. Llegué a Phnom Penh, Cambodia, y llevo muy dentro el sufrimiento de los camboyanos ante el genocidio de los Khamer Rojos, lo mucho que me calaron las historias de los sobrevivientes y ver cómo toda una generación no ha logrado recuperarse”.

-- Hondureñas aventureras --

1. Ana Suazo:

Instagram: @anasuazotips

Aconseja diferentes cosas que le pueden servir para su próximo viaje dentro o fuera de nuestro país, el primero es capturar los momentos de su viaje con fotos y videos, también investigar siempre los lugares emblemáticos de cada destino para aprovechar al máximo su visita.

Armar un itinerario para poder tener un viaje provechoso, así como siempre llevar dinero en efectivo, ya que algunos lugares no aceptan tarjetas bancarias.